В Уфе выберут лучших в конкурсе профмастерства среди ветеранов СВО

15 мая в Уфе, на базе Геномного центра Евразийского НОЦ, состоится региональный этап конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в специальной номинации, предназначенной для ветеранов СВО, «Второй старт».

Как рассказала на пресс-конференции министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ольга Кабанова, новая номинация конкурса проводится с целью поддержки участников спецоперации в возвращении к профессиональной деятельности.

В состязаниях примут участие ветераны специальной военной операции любых профессий старше 21 года – работающие по найму, индивидуальные предприниматели или самозанятые. Исключение – госслужащие.

Конкурсная проверка пройдет в очном формате и включает три модуля: рассказ участника о своей истории возвращения к мирной профессии, тестирование из 20 вопросов, а также творческое кейс-задание – фотография рабочего дня.

Победители регионального этапа получат денежное поощрение и право представить республику на федеральном финале в Самарской области в октябре 2026 года.

«На региональный этап уже подано 19 заявок. В конкурсе участвуют представители самых разных профессий - учитель физкультуры, автомеханик, электромонтер, воспитатель, массажист и т.д., – сказала Ольга Кабанова. – Специальная номинация „Второй старт“ предназначена для ветеранов специальной военной операции по широкому кругу специальностей — без ограничений и требований к подтверждению переобучения. Мы организуем её для совершенствования методов адаптации наших героев к мирным условиям, популяризации практик их возвращения к гражданской жизни, а также для содействия росту квалификации кадров».