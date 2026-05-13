Победитель финала «Второго старта» получит 1 млн рублей в Кремле

В специальной номинации «Второй старт» Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» победитель получит 1 млн рублей. Эта номинация введена в конкурс впервые и посвящена ветеранам специальной военной операции, которые осваивают новые профессии и строят карьеру в мирной жизни.
Напомним, 15 мая в Уфе отберут победителей регионального этапа данной номинации конкурса, сообщал «Башинформ». В состязании участвуют 19 конкурсантов из городов и районов Башкортостана, все они — участники, вернувшиеся со спецоперации, представители различных профессий, в том числе индивидуальные предприниматели или самозанятые.
Конкурсная проверка пройдет на базе Геномного центра Евразийского НОЦ. Победители регионального этапа получат денежное поощрение и право представить республику в окружном финале в Самарской области, который пройдет в октябре 2026 года.
По итогам федерального этапа конкурса предусмотрены следующие денежные выплаты: за первое место — 1 млн рублей, за второе — 500 тыс. рублей, за третье — 300 тыс. рублей, сообщил на пресс-конференции председатель Ассоциации ветеранов СВО РБ, помощник Главы Башкортостана Оскар Ситдиков. Награждение победителей состоится в Москве в Кремле.
«В своем Послании Госсобранию республики Радий Хабиров четко обозначил, что лозунг „Всё для Победы“ — это не только поддержка фронта, но и возвращение ветеранов к мирной жизни. Ветеран СВО — не только герой на войне, он должен быть героем и в повседневной жизни. Наша работа как раз и направлена на раскрытие потенциала вернувшихся с войны. Мы хотим, чтобы на каждого ветерана смотрели с гордостью, это тот человек, который везде должен быть лучшим, в том числе в своей профессии. И это касается каждого гражданина нашей страны, необходимо популяризировать рабочие профессии и заявлять о себе, как специалисте своего дела», – сказал Оскар Ситдиков.
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