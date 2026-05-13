В Уфе пройдет форум «Российская креативная неделя – Евразия»

В рамках рабочей встречи Глава Башкортостана Радий Хабиров и президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш официально обсудили и согласовали проведение в Уфе форума «Российская креативная неделя — Евразия».

В ходе диалога было отмечено, что по итогам 2025 года Башкортостан закрепил за собой статус одного из ведущих регионов России в сфере развития креативных индустрий, войдя в топ-3 Национальной премии.

В республике принят специальный закон о развитии креативных индустрий, учреждена премия для лучших проектов и установлен отдельный праздник — День креативных индустрий, который отмечают 8 августа.

«Мы ведем большую системную работу по поддержке этой сферы. На регулярной основе проводим встречи с предпринимателями, в диалоге с ними разрабатываем меры, которые позволят создать комфортные условия для бизнеса, — отметил Радий Хабиров. — У креативных индустрий богатый потенциал. И с точки зрения коммерциализации, и с точки зрения повышения узнаваемости Башкортостана в других регионах и странах. Но самое главное — это ценности и смыслы, которые наши творцы закладывают в свои продукты. Важно, чтобы они отвечали запросам нашего непростого времени, воспитывали лучшие качества, вызывали самые добрые, позитивные эмоции. Вместе будем работать над этим».

Ранее сообщалось, что президентские гранты получат 13 креативных проектов из Башкирии.