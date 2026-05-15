Башкирия претендует на статус центра креативной экономики Евразии

По мнению экспертов, доказательством высокого статуса республики в этой области станет грядущий форум «Российская креативная неделя — Евразия» в Уфе, организацию которого Глава РБ Радий Хабиров накануне обсудил с президентом АНО «Креативная экономика» Мариной Монгуш.

Отмечается, что Башкирии удалось заранее встроиться в федеральную повестку развития новых секторов экономики. Так, республика заключила соглашения с Агентством стратегических инициатив (АСИ) по внедрению регионального стандарта развития креативных индустрий.

«Башкирия демонстрирует не ситуативный интерес к теме, а системную модель развития креативного сектора. Важно, что регион не ограничивается декларациями, а формирует полноценную инфраструктуру поддержки — от нормативной базы до механизмов финансирования и продвижения проектов», — прокомментировал президент холдинга «Минченко Консалтинг», политолог Евгений Минченко.

Сегодня в республике уже действует закон «О развитии креативных индустрий», сформирован профильный Совет при Главе РБ, а также определена опорная организация — Дирекция по развитию креативных индустрий. Кроме того, реализуется план внедрения регстандарта, включающий 39 мероприятий.

Отдельное внимание власти Башкирии уделяют постоянному диалогу с представителями отрасли. Для этого проводится тематический «Час креативных индустрий».

«На регулярной основе проводим встречи с предпринимателями, в диалоге с ними разрабатываем меры, которые позволят создать комфортные условия для бизнеса», — заявлял Радий Хабиров.

По оценке аналитиков, важным преимуществом башкирской модели становится сочетание стратегического планирования и практических инструментов поддержки. В частности, в республике уже принято решение о создании Фонда развития креативных индустрий с капиталом 50 млн рублей. Средства предполагается направлять на образовательные программы, акселерацию проектов и поддержку предпринимательских инициатив.

«Фактически в Башкирии формируется полноценная экосистема креативной экономики. Это особенно важно в условиях, когда регионы конкурируют не только за инвестиции, но и за человеческий капитал, талантливых специалистов и новые форматы бизнеса», — подчеркнул Евгений Минченко.

Параллельно в республике работают и другие инструменты поддержки отрасли — к примеру, регулярные встречи «Креативная среда» и образовательная программа «Старт в креативных индустриях».

«Мы приняли закон „О развитии креативных индустрий“, учредили специальную премию и даже отдельную дату — День креативных индустрий, который отмечаем 8 августа. У креативных индустрий богатый потенциал. И с точки зрения коммерциализации, и с точки зрения повышения узнаваемости Башкортостана в других регионах и странах», — комментировал Радий Хабиров.

В результате, по итогам 2025 года Башкортостан вошёл в топ-3 Национальной премии в сфере креативных индустрий.

«Башкирия постепенно трансформирует креативные индустрии в важный элемент экономической политики и регионального позиционирования. Это уже не вспомогательное направление, а самостоятельный драйвер развития территории», — считает Евгений Минченко.