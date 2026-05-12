Где в Башкирии построят ФАПы в 2026 году

Власти России решили продлить федпроект «Модернизация первичного звена здравоохранения» до 2030 года. Башкирии на реализацию этой программы в 2026-м выделено 1,4 млрд руб., из них 992 млн — из федерального бюджета. Об этом на оперативном совещании правительства сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Так, на текущий год запланировано начать строить поликлинику в крупнейшем райцентре Иглино с населением больше 30 тыс. человек. Открытие новой иглинской поликлиники намечено на 2028 год. Также в планах на 2026 года — капитальный ремонт детского стационара горбольницы Октябрьского, стационара Исянгуловской ЦРБ и установка восьми модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Они появятся:

— в с. Новое Барятино (относится к ГКБ № 1 Стерлитамака),

— в д. Новояушево (Большеустьикинская ЦРБ),

— в д. Вольно-Сухарево и с. Кармасан (ГКБ № 9 Уфы),

— в с. Татар-Улканово и д. Исмаилово (Туймазинская ЦРБ),

— в д. Атаевка (ГКБ № 5 Уфы),

— в д. Баишево (Баймакская ЦРБ).

Также в этом году планируется приобретение 100 единиц медицинского оборудования, из них семь аппаратов — это «тяжёлое» дорогостоящее оборудование: два маммографа, три рентгена, два компьютерных томографа (КТ получат райбольницы в Белебее и Мелеузе).

Министр напомнил, что в 2025 году в регионе построили шесть поликлиник в рамках нацпроекта, капитально отремонтировали девять больниц, установили 137 модулей для ФАП, врачебных амбулаторий и офисов, закупили почти 5 тыс. медицинских аппаратов и 99 санитарных машин.

«Удовлетворенность населения оказанной медицинской помощью на 1 мая составляет 73,5% при плане 54,9%. А это один из ключевых индикаторов работы отрасли здравоохранения», — отметил глава минздрава Башкирии.