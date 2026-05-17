Радий Хабиров рассказал о новом участке Южноуральской тропы

«Хорошая новость для тех, кто любит путешествовать по Башкортостану. На Южноуральской тропе появился новый участок протяженностью 200 км – «Зауралье», – написал в своих соцсетях Глава республики Радий Хабиров.
Он напомнил, что первую метку на новом маршруте вместе с основателем «тропы», известным блогером Раисом Габитовым сделал в прошлом году в Сибае, на инвестиционном сабантуе «Зауралье». Тропа проходит через главные достопримечательности этих мест – водопад Гадельша, озеро Талкас, хребты Ирендык и Крыктытау, село Аскарово. А завершается – у озера Якты-Куль.
«Как и остальные участки Южноуральской тропы, новый маршрут создавали волонтеры – жители Уфы, Челябинска, Магнитогорска, Набережных Челнов, представители туристического сообщества Сибая, фермеры из Баймакского и Абзелиловского районов, – отметил Радий Хабиров. – Благодарю их за эту работу. Места в нашей республике действительно удивительные. И очень здорово, что у нас есть такие проекты».
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