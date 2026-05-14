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10:24 (UTC+5), 14 Мая 2026

В Мурадымовское ущелье в Башкирии привезли еще 6 зубров из Белоруссии

Теперь в республике живет 31 зубр, включая телят, которые родились уже на башкирской земле.

Фото: природный парк «Мурадымовское ущелье» | соцсети Главы РБ
Гульфия Акулова

Природный парк «Мурадымовское ущелье» пополнился еще шестью зубрами из Беловежской пущи, увеличив численность вольной популяции в Башкортостане до 31 особи, сообщил Глава республики Радий Хабиров.

Напомним, зубров завезли в Башкирию в 2023 году с целью создать новую, независимую и генетически здоровую популяцию этих животных в дикой природе Южного Урала. 

Равнинные животные быстро освоились в горно-лесной местности. За два года реализации проекта родились 8 телят. К 2030 году поголовье башкирских зубров планируется увеличить до 50.

«Я много раз подчеркивал: это не блажь. Мы занимаемся важнейшей государственной задачей по сохранению биологического разнообразия, которую реализуем в рамках нацпроекта „Экологическое благополучие“. А еще — отдаем долг матушке-природе. По вине человека зубры оказались на грани вымирания, в начале XX века их полностью истребили в дикой природе. Советский Союз стал одним из мировых центров по восстановлению вида, и сегодня мы продолжаем это большое дело. Напомню, что Башкортостан — единственный регион страны, где зубры беловежской линии живут на вольной территории. И увидеть их можно своими глазами в Мурадымовском ущелье», – отметил Глава республики. 

Как в Башкирии восстанавливают популяцию зубров, читайте в материале «Башинформа».

природный парк «Мурадымовское ущелье» соцсети Главы РБ
природный парк «Мурадымовское ущелье» соцсети Главы РБ
природный парк «Мурадымовское ущелье» соцсети Главы РБ
Фото: природный парк «Мурадымовское ущелье» | соцсети Главы РБ
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