Как в Башкирии восстанавливают популяцию зубров

После небольшого обязательного карантина животных выпустили на волю. Оставили только три самочки и одного теленка. Уходить зубры решились не сразу – зачем куда-то бежать, если и тут неплохо кормят. Но надо так надо. Мини-стадо поселилось в восьми километрах между ручьями Большая и Малая Кушелга и Ямашла. Инспектора установили там солонцы, кормушки и фотоловушки. Инспектора объезжают их территорию ежедневно.



Новые жители Башкирии быстро акклиматизировались и нашли новых друзей – к стаду в гости приходят местные кабаны и лоси, они вместе едят заготовленное сено, а потом валяются на снегу. Егеря рассказывают, что животными интересовались и медведи, но пока больше не как обедом, а что-то вроде «Ух ты, кто ты такой?». Прецедентов пока не было.



«Зубры, во-первых, пугливые, опасность чувствуют издалека, а во-вторых, живут в стадах, где матриархат. Они очень сильно заботятся о своих детях и в случае опасности могут дать отпор рогами и копытами», – рассказывает ветеринарный врач зуброхозяйства Юлдус Вахитов.



Он сказал «детей»? Да! За два года у башкирских зубров родилось уже пять телят. Итого зубров у нас стало уже 23. Егеря по секрету мне рассказали (и просили только на «Башинформе» написать), что в этом году в июне планируется еще пять.



Но этого мало. Чтобы чувствовать себя полноценным стадом, нужно минимум 50 голов.

Когда соберется полный комплект, животные будут чувствовать себя спокойнее, увереннее, будут лучше размножаться.