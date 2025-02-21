Как в Башкирии восстанавливают популяцию зубров

Природный парк незаметно для многих стал популярной достопримечательностью, куда массово едут люди из Уфы и соседних регионов – Оренбурга, Челябинска, Магнитогорска, добираются москвичи с петербуржцами. Раньше в Мурадымово ездили туристы и любители пещер, а теперь целыми семьями приезжают смотреть зубров. По нашей просьбе в управлении по особо охраняемым природным территориям подняли статистику – за пять лет посещаемость Мурадымовского парка выросла примерно вдвое – почти до 50 тысяч человек в год, причем самый большой скачок пришелся на 2023 год.
Условия для туристов пока не идеальные, но улучшения заметны. На четырех бродах до вольера появились мостики, в перспективе к ним сделают и перила для безопасности, возле самого вольера есть смотровая площадка, но она небольшая. В этом году планируют построить новую, более вместительную и с биноклем, чтобы было лучше видно.
В общем, получилась хорошая история, как с мавзолеем Тура-хана в Чишминском районе, который столетиями стоял, погружаясь в забвение, а когда направление «причесали» и привели в порядок, туда с удовольствием стали ездить люди на «воскресную прогулку»
.