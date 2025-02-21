Как в Башкирии восстанавливают популяцию зубров
Корреспондент «Башинформа» побывал на самой южной достопримечательности республики и убедился – научный проект неожиданно для всех стал местом паломничества для туристов.
«Оп, оп, оп, әйҙә килегеҙ, әйҙәгеҙ» (давай, давай, идем)», – кричит Шовкат Саитов. Это что-то вроде «Кис-кис-кис, идем кушать», только котята весят под тонну – из рощицы выбегают кушать четыре радостных зубра.

«Всё они понимают по-башкирски! Освоились уже давно, белорусский забыли, а туристов не боятся», – смеется Шовкат Саитович. Он сторож вольерного хозяйства Мурадымовского ущелья и практически божество для зубров – два раза в день он их кормит.

Питаются звери хорошо – по два ведра моркови, четыре кило овса, 10 кило сена и два кило картошки в день. Каждый! Еще перекусывают корой деревьев. Черемуху любят, ольху, осину, местную акацию. А те зубры, что бегают на воле, полюбили башкирский ковыль. Наверное, это что-то на генетическом уровне, память предков, давно живших на этих землях.

Зубр? В Башкирии?

Зубры – последние представители диких быков в Европе. Раньше они встречались в лесах на территориях от современной Испании и Англии до Западной Сибири. На территории Урала находили кости и черепа не только первобытных бизонов, но и зубров. Внешне кости не отличаемы, но генетические исследования позволили достоверно это установить.

«Еще 20-40 тысяч лет назад зубр был обычным видом животных, обитающим практически на всей территории современной Башкирии. Изображение охоты на него есть в «Зале Знаков», на первом этаже пещеры Шульган-Таш. 12-15 тысяч лет назад он начал исчезать. Почему? Вопрос пока открытый и спорный. Либо произошли серьезные климатические изменения или приложил руку человек, истребив зубров ради пищи», – говорит Василий Мартыненко, руководитель УФИЦ РАН, доктор биологических наук.

Ученые сказали – зубры жить смогут

Восстановление популяции зубров Башкирии началось в январе 2023 года. Во время поездки в Беларусь Радий Хабиров предложил завезти к нам в республику партию животных и начать восстановление популяции. В Минске эту идею поддержали.

Но решения политиков только первый шаг. К делу подключились ученые – в Башкирии создали рабочую группу, в которую вошли представители Минэкологии, Россельхознадзора, ветеринарии, Академии наук. Наши ученые побывали в Беловежской пуще, переговорили с коллегами и сделали вывод – препятствий для разведения животных в регионе нет. В конце февраля 2023 года переселение зубров одобрило Минприроды России. 26 мая 2023 года в Башкирию привезли девять первых зубров, а в декабре еще столько же.

Поселили их в природном парке «Мурадымовское ущелье», это Кугарчинский район Башкирии. Место выбрали не случайно – тут обширный лесной массив, уходящий на восток в сторону Бурзянского и Зилаирского районов, нет производств и населенных пунктов, зато богатая кормовая база. Все это поможет потомству самостоятельно расселиться по Южному Уралу.

Интересный факт. «Когда белорусы увидели, куда привезли животных, вздыхали, что зубры – равнинные животные, в горах им будет трудно. Что сделали зубры, когда отошли с дороги? Пошли на гору! Теперь их излюбленное место на косогорье, где солнышко светит и ковыль самый сочный», – с улыбкой вспоминают сотрудники парка.

Дружат с кабанами, рожают телят…

После небольшого обязательного карантина животных выпустили на волю. Оставили только три самочки и одного теленка. Уходить зубры решились не сразу – зачем куда-то бежать, если и тут неплохо кормят. Но надо так надо. Мини-стадо поселилось в восьми километрах между ручьями Большая и Малая Кушелга и Ямашла. Инспектора установили там солонцы, кормушки и фотоловушки. Инспектора объезжают их территорию ежедневно.

Новые жители Башкирии быстро акклиматизировались и нашли новых друзей – к стаду в гости приходят местные кабаны и лоси, они вместе едят заготовленное сено, а потом валяются на снегу. Егеря рассказывают, что животными интересовались и медведи, но пока больше не как обедом, а что-то вроде «Ух ты, кто ты такой?». Прецедентов пока не было.

«Зубры, во-первых, пугливые, опасность чувствуют издалека, а во-вторых, живут в стадах, где матриархат. Они очень сильно заботятся о своих детях и в случае опасности могут дать отпор рогами и копытами», – рассказывает ветеринарный врач зуброхозяйства Юлдус Вахитов.

Он сказал «детей»? Да! За два года у башкирских зубров родилось уже пять телят. Итого зубров у нас стало уже 23. Егеря по секрету мне рассказали (и просили только на «Башинформе» написать), что в этом году в июне планируется еще пять.

Но этого мало. Чтобы чувствовать себя полноценным стадом, нужно минимум 50 голов.
Когда соберется полный комплект, животные будут чувствовать себя спокойнее, увереннее, будут лучше размножаться.

Для чего это вообще нужно?

Человечество практически полностью уничтожило популяцию этих красивых животных, в начале прошлого века их оставалось всего 48! Благодаря совместным усилиям, за последние 90 лет численность мирового стада удалось увеличить до 8461, но этого недостаточно. Без нашей помощи зубры могут исчезнуть навсегда. Несколько лет назад Минприроды России даже утвердило специальную стратегию по их сохранению, если интересно, почитайте документ по этой ссылке.

Сохранение зубров — это вопрос экологии и биоразнообразия.
Говорить, что зубров привезли и бросили тут – неправда. За ними ежедневно следят егеря и ученые, в том числе белорусские. Сотрудники парка еженедельно с ними на связи, дают рекомендации и следят за адаптацией зверя.

Посещаемость парка выросла вдвое

Природный парк незаметно для многих стал популярной достопримечательностью, куда массово едут люди из Уфы и соседних регионов – Оренбурга, Челябинска, Магнитогорска, добираются москвичи с петербуржцами. Раньше в Мурадымово ездили туристы и любители пещер, а теперь целыми семьями приезжают смотреть зубров. По нашей просьбе в управлении по особо охраняемым природным территориям подняли статистику – за пять лет посещаемость Мурадымовского парка выросла примерно вдвое – почти до 50 тысяч человек в год, причем самый большой скачок пришелся на 2023 год.

Условия для туристов пока не идеальные, но улучшения заметны. На четырех бродах до вольера появились мостики, в перспективе к ним сделают и перила для безопасности, возле самого вольера есть смотровая площадка, но она небольшая. В этом году планируют построить новую, более вместительную и с биноклем, чтобы было лучше видно.

В общем, получилась хорошая история, как с мавзолеем Тура-хана в Чишминском районе, который столетиями стоял, погружаясь в забвение, а когда направление «причесали» и привели в порядок, туда с удовольствием стали ездить люди на «воскресную прогулку».

Текст и фото: Станислав Шахов.

Верстка: Валерия Любина.

21.02.2025 г.