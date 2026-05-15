На Советской площади в Уфе кадетам вручили награды

На Советской площади кадетам вручили награды за участие в Параде Памяти, который каждый год 7 ноября проходит в Самаре. Его проводят в память о военном параде, который 7 ноября 1941 года, в самом начале Великой Отечественной войны, состоялся в Куйбышеве — запасной столице СССР.

«Наши парни участвуют в этом мероприятии при поддержке регионального отделения „Единой России“. Желаю ребятам удачи и всего самого доброго!» — сообщил Радий Хабиров.

Руководитель региона добавил, что воспитанники Уфимского кадетского корпуса имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева — будущие военные летчики, студенты училищ и академий Минобороны, будущие защитники Родины.

Ранее в Башкирии школам присвоили имена Героев России и Советского Союза.