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Сегодня, 22:22

Школьные разборки, мошенничество на 400 млн рублей, фатальная смерть. Резонансные ЧП в Башкирии

Мошенничество на 400 млн рублей, похищение уфимца, жестокие школьники, грабитель и бой со шваброй, труп в огороде, пожар на химскладе, расправа над матерью и жуткое самоубийство, фатальная смерть в день рождения и гибель в ДТП. Все резонансные происшествия минувшей недели в Башкирии - в одном материале информационного агентства «Башинформ».

«БАШСПИРТ» И 400 МЛН РУБЛЕЙ

Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СУ СКР по РБ возбудил уголовное дело по статьям «превышение должностных полномочий», «мошенничество» и «присвоение и растрата». В результате умышленных преступных действий должностных лиц АО «Башспирт» единственному акционеру, которым является Республика Башкортостан, причинен ущерб на общую сумму свыше 400 млн рублей. Преступные факты выявлены в ходе совместной работы следователей СКР  с оперативниками ФСБ.

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

ПОХИЩЕНИЕ

В Уфе сотрудник ГИБДД якобы похитил мужчину, держал его у себя дома и вымогал деньги. По предварительным данным, между стражем порядка и его жертвой произошел финансовый конфликт, и полицейский вздумал его разрешить незаконным способом. Похищенный мужчина смог дозвониться до родственников, которые в итоге пришли ему на помощь. Полиция проводит проверку.

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

ТЕЛО В ОГОРОДЕ

Туймазинский межрайонный следственный отдел предъявил обвинение 70-летнему жителю Бакалинского района по статье «убийство». В 2019 году в полицию обратились родственники 58-летней жительницы села Килеево Бакалинского района с заявлением о ее безвестном исчезновении. И только спустя 4 года удалось найти тело женщины, а также предполагаемого убийцу. Конфликт произошел во время застолья и закончился убийством. Мужчина закопал жертву в своем огороде и посыпал махоркой. Чуть позже на этом же месте он сделал грядку и начал выращивать чеснок.

МВД по РБ
Фото:МВД по РБ

ШКОЛЬНЫЕ РАЗБОРКИ

В телеграм-каналах появилось видео жестокой драки учащихся одной из школ города Мелеуза. На записи видно, как мальчик в белом свитере два раза пинает ногой по голове парня в черном. После второго удара школьник падает на пол и ударяется головой о парту. Все произошло на перемене, на глазах у учащихся. Кто-то записал конфликт на камеру телефона, запись оказалась в соцсетях. В школе инцидент прокомментировали. Оказалось, что виноваты оба участника потасовки. В учебное заведение были приглашены родители, им было предложено заявить о ситуации в полицию, но они пришли к мирному урегулированию конфликта.

@Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан, Telegram
Фото:@Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан, Telegram

ШВАБРА ПРОТИВ ПИСТОЛЕТА

В Кушнаренковском районе ночью 14 февраля в полицию поступило заявление от руководителя заправочной станции о разбое в отношении 63-летней сотрудницы. Пьяный мужчина, вооруженный игрушечным пистолетом, решил ограбить заправку, но получил отпор от сотрудницы. Испугавшись за свою жизнь, женщина начала звонить своему руководителю, параллельно отбиваясь от налетчика шваброй. В это время мужчина заметил, что та рассказывает кому-то о происходящем, и решил, что женщина обратилась в полицию. Он попытался сбежать, но был пойман руководителем АЗС. Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 27-летний житель села Тарабердино. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.

МВД по РБ
Фото:МВД по РБ

ДВА ТРУПА

В Уфе 16 февраля под окнами многоквартирного дома было обнаружено тело женщины, 1940 года рождения. При осмотре ее квартиры найден труп ее сына, 1973 года рождения. По версии следствия, мужчина совершил убийство матери, после чего свел счеты с жизнью. У него отсутствовали гениталии. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

СКР по РБ
Фото:СКР по РБ

СМЕРТЬ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

В Стерлитамакском районе, в селе Октябрьском, в результате несчастного случая погиб водитель «ГАЗели». По предварительным данным, мужчина поставил машину на прогрев, при этом сам находился в салоне. В этот момент произошел взрыв. Мужчина скончался на месте происшествия в свой день рождения.

МЧС по РБ
Фото:МЧС по РБ

ДТП С ПОГИБШИМ

В Зилаирском районе на 7 км автодороги Юлдыбай - Акъяр - Сара столкнулись «Лада Приора» и встречная «Лада Гранта». В ДТП 33-летний пассажир «Приоры» от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи.

По информации ГИБДД, с различными травмами были госпитализированы оба водителя, а также два пассажира «Лады Гранта», супруга и 2-летний сын водителя. Ребенка уберегло детское удерживающее устройство. Известно, что 26-летний водитель «Приоры» не имел прав.

ГИБДД по РБ
Фото:ГИБДД по РБ

ПОЖАР НА ХИМСКЛАДЕ

В Уфе на складе ООО «Уфахимкомплект» по улице Путейской произошел пожар. На место по повышенному рангу прибыли силы и средства уфимского пожарно-спасательного гарнизона и другие экстренные службы. Горение ликвидировали. В происшествии никто не пострадал. К тушению возгорания привлечено 69 человек и 16 единиц техники. Замеры ПДК проводила лаборатория химико-радиометрического центра госкомитета РБ по ЧС. Причина возгорания устанавливается.

МЧС по РБ
Фото:МЧС по РБ

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА НАД СВЕРСТНИКОМ

Следком в Башкирии начал проверку сообщения из соцсетей об издевательствах двоих детей над своим сверстником в одном из торговых центров Уфы. Свои действия подростки сняли на видео и демонстрировали видеозапись третьим лицам. Также сообщается и о других нарушениях, связанных с нарушением неприкосновенности частной жизни несовершеннолетнего.

СКР по РБ
Фото:СКР по РБ
Автор:Дарья Субботина
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