Школьные разборки, мошенничество на 400 млн рублей, фатальная смерть. Резонансные ЧП в Башкирии

Мошенничество на 400 млн рублей, похищение уфимца, жестокие школьники, грабитель и бой со шваброй, труп в огороде, пожар на химскладе, расправа над матерью и жуткое самоубийство, фатальная смерть в день рождения и гибель в ДТП. Все резонансные происшествия минувшей недели в Башкирии - в одном материале информационного агентства «Башинформ».

«БАШСПИРТ» И 400 МЛН РУБЛЕЙ

Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СУ СКР по РБ возбудил уголовное дело по статьям «превышение должностных полномочий», «мошенничество» и «присвоение и растрата». В результате умышленных преступных действий должностных лиц АО «Башспирт» единственному акционеру, которым является Республика Башкортостан, причинен ущерб на общую сумму свыше 400 млн рублей. Преступные факты выявлены в ходе совместной работы следователей СКР с оперативниками ФСБ.