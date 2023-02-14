В Башкирии предполагаемый убийца четыре года назад закопал жертву в своем огороде и посыпал махоркой

Туймазинский межрайонный следственный отдел предъявил обвинение 70-летнему жителю Бакалинского района по статье «убийство». Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе СКР по РБ, в мае 2019 года в полицию обратились родственники 58-летней жительницы села Килеево Бакалинского района с заявлением о ее безвестном исчезновении. Тогда местонахождение и обстоятельства ее исчезновения установить не удалось.

Спустя четыре года была получена оперативная информация о возможной причастности обвиняемого к исчезновению женщины. Мужчину проверили, повторно были допрошены знакомые и другие возможные свидетели, установлен очевидец совершенного преступления, а в ходе осмотра придомового участка обнаружено тело потерпевшей.

По версии следствия, потерпевшая и еще один мужчина распивали спиртные с обвиняемым у него дома. Когда гость уснул, между потерпевшей и злоумышленником произошла ссора, в ходе которой последний нанес женщине удар ножом в шею, от чего та скончалась на месте. Затем он разбудил своего знакомого и попросил помочь закопать тело. После предъявления собранных доказательств мужчина сознался в содеянном, однако пояснил, что женщина сама попросила лишить ее жизни, так как жаловалась на здоровье. Тем не менее объективных данных о наличии каких-либо серьезных заболеваний у женщины не установлено.