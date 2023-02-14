В Башкирии предполагаемый убийца четыре года назад закопал жертву в своем огороде и посыпал махоркой

Туймазинский межрайонный следственный отдел предъявил обвинение 70-летнему жителю Бакалинского района по статье «убийство». Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе СКР по РБ, в мае 2019 года в полицию обратились родственники 58-летней жительницы села Килеево Бакалинского района с заявлением о ее безвестном исчезновении. Тогда местонахождение и обстоятельства ее исчезновения установить не удалось.
Спустя четыре года была получена оперативная информация о возможной причастности обвиняемого к исчезновению женщины. Мужчину проверили, повторно были допрошены знакомые и другие возможные свидетели, установлен очевидец совершенного преступления, а в ходе осмотра придомового участка обнаружено тело потерпевшей.
По версии следствия, потерпевшая и еще один мужчина распивали спиртные с обвиняемым у него дома. Когда гость уснул, между потерпевшей и злоумышленником произошла ссора, в ходе которой последний нанес женщине удар ножом в шею, от чего та скончалась на месте. Затем он разбудил своего знакомого и попросил помочь закопать тело. После предъявления собранных доказательств мужчина сознался в содеянном, однако пояснил, что женщина сама попросила лишить ее жизни, так как жаловалась на здоровье. Тем не менее объективных данных о наличии каких-либо серьезных заболеваний у женщины не установлено.
По данным пресс-службы МВД по РБ, предполагаемый убийца закопал жертву в своем огороде и посыпал махоркой. Чуть позже на этом же месте он сделал грядку и начал выращивать чеснок.
«7 февраля 2023 года начальнику участковых Бакалинского райотдела поступила информация о судьбе пропавшей в 2019 году женщины. В селе Килеево в огороде частного дома по улице Большой были обнаружены человеческие останки, принадлежащие пропавшей женщине, ее опознали родственники. Установлена причастность к данному преступлению ранее неоднократно судимого 70-летнего хозяина дома. Ранее рецидивист привлекался к уголовной ответственности за кражу и угрозу убийством. Задержанный сознался в содеянном преступлении. По предварительным данным, 2 мая 2019 года подозреваемый пригласил к себе домой односельчанина и будущую жертву распивать спиртное. Алкоголь закончился, сельчанин, 1977 года рождения, уснул, будучи сильно пьяным, а злоумышленник и потерпевшая в это время начали ругаться. Подозреваемый в ходе нарастающего конфликта взял нож и нанес гостье несколько ударов. Осознав, что женщина не подает признаков жизни, он решил избавиться от тела. Разбудил спящего односельчанина и предложил закопать умершую в его огороде, что они и сделали, обернув тело в плотное одеяло. На место захоронения подозреваемый высыпал махорку, чтобы скрыть запах. Через несколько дней на этом месте злоумышленник сделал грядку и посадил чеснок», - проинформировали в ведомстве.
С задержанным проведены первоначальные следственные действия, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.