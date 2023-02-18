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Вчера, 22:33

Следком проверяет сообщение об издевательстве над ребёнком в торговом центре Уфы

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Следком в Башкирии начал проверку сообщения из соцсетей об издевательствах детей над своим сверстником в одном из торговых центров Уфы, выяснило информагентство «Башинформ» в ведомстве.

«Двое несовершеннолетних издевались над своим сверстником в одном из торговых центров Уфы. Свои действия подростки сняли на видео и демонстрировали видеозапись третьим лицам. Также сообщается и о других нарушениях, связанных с нарушением неприкосновенности частной жизни несовершеннолетнего», — сообщили в ведомстве.

Следователи совместно с полицией проверяют ЧП и в ближайшее время установят причины произошедшего.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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