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Сегодня, 11:10

Швабра против пистолета: в Башкирии на видео попал очередной грабитель-неудачник

МВД по РБ
Фото:МВД по РБ

В Кушнаренковском районе ночью 14 февраля в полицию поступило заявление от руководителя заправочной станции о разбое в отношении 63-летней сотрудницы. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

По предварительным данным установлено, что подозреваемый, вооружившись игрушечным пистолетом и выпив спиртное, решил отправиться на поиски приключений. Так как время было позднее, то торговые точки были закрыты. По пути попалась круглосуточная заправочная станция, на которую он и решил совершить налет. Подойдя к кассе, злоумышленник под угрозой пистолета начал требовать деньги у работницы станции. Испугавшись за свою жизнь, женщина начала звонить своему руководителю, параллельно отбиваясь от налетчика шваброй. В это время мужчина заметил, что та рассказывает кому-то о происходящем, и решил, что женщина обратилась в полицию. Испугавшись, мужчина покинул место преступления. Прибывший к тому времени руководитель заправочной станции смог поймать преступника, который пешком шел недалеко от АЗС, и вызвал полицейских.

Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 27-летний житель села Тарабердино. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Как выяснилось, злоумышленнику требовались деньги, и для того чтобы припугнуть жертву, мужчина взял с собой игрушечный пистолет. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу, игрушечный пистолет изъят, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Ранее похожий инцидент с неудачным ограблением произошел в Альшеевском районе. Как информировал «Башинформ», мужчина, вооруженный предметом, похожим на ружье, решил ограбить АЗС в Шафраново. Но сразу что-то пошло не так. Его неудачное преступление попало в объектив камеры видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина в темной куртке заходит в помещение и тут же падает. Затем встает, направляет ружье в сторону кассы. Появившийся на секунду сотрудник сразу же прячется. Угрожать некому. Вооруженный мужчина дергает закрытые двери и в итоге уходит ни с чем.

Видео:МВД по РБ
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