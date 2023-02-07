В Башкирии на видео попал грабитель-неудачник

В Альшеевском районе мужчина, вооруженный предметом, похожим на ружье, решил ограбить АЗС в Шафраново. Но сразу что-то пошло не так. Его неудачное преступление попало в объектив камеры видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина в темной куртке заходит в помещение и тут же падает. Затем встает, направляет ружье в сторону кассы. Появившийся на секунду сотрудник сразу же прячется. Угрожать некому. Вооруженный мужчина дергает закрытые двери и в итоге уходит ни с чем.

Агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД по РБ прокомментировали случившееся.

«По данному сообщению выезжала следственно-оперативная группа. Полицейскими был установлен и задержан 44-летний местный житель. Изъято ружье и балаклава. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Избирается мера пресечения», — проинформировали в ведомстве.