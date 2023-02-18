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Сегодня, 00:26

В Уфе загорелся склад химического предприятия

МЧС по РБ
Фото:МЧС по РБ

В МЧС по Башкирии вечером 17 февраля поступило сообщение о пожаре на складе ООО «Уфахимкомплект» («Крезол») по улице Путейской в Уфе. На место по повышенному рангу прибыли силы и средства уфимского пожарно-спасательного гарнизона и другие экстренные службы.

«Происходило открытое горение на территории склада. Пожар локализован на площади 200 кв. метров. Открытое горение ликвидировано. В происшествии никто не пострадал. К тушению возгорания привлечено 69 человек и 16 единиц техники. Проводится проливка и разбор конструкций», — проинформировали в пресс-службе МЧС по РБ.

Тушением пожара руководит первый замначальника регионального МЧС Эдуард Идрисов. Замеры ПДК проводит лаборатория химико-радиометрического центра госкомитета РБ по ЧС.

Причину пожара устанавливают эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.

По данным открытых источников, нефтесервисная компания «Крезол» в Уфе работает на рынке лабораторной посуды и химических реактивов.

МЧС по РБ
МЧС по РБ
Фото:МЧС по РБ
Видео:МЧС по РБ
Автор:Дарья Субботина
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