В Уфе загорелся склад химического предприятия

В МЧС по Башкирии вечером 17 февраля поступило сообщение о пожаре на складе ООО «Уфахимкомплект» («Крезол») по улице Путейской в Уфе. На место по повышенному рангу прибыли силы и средства уфимского пожарно-спасательного гарнизона и другие экстренные службы.

«Происходило открытое горение на территории склада. Пожар локализован на площади 200 кв. метров. Открытое горение ликвидировано. В происшествии никто не пострадал. К тушению возгорания привлечено 69 человек и 16 единиц техники. Проводится проливка и разбор конструкций», — проинформировали в пресс-службе МЧС по РБ.

Тушением пожара руководит первый замначальника регионального МЧС Эдуард Идрисов. Замеры ПДК проводит лаборатория химико-радиометрического центра госкомитета РБ по ЧС.

Причину пожара устанавливают эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.

По данным открытых источников, нефтесервисная компания «Крезол» в Уфе работает на рынке лабораторной посуды и химических реактивов.

