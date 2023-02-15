В школе Башкирии, где произошла жестокая драка учащихся, прокомментировали инцидент

В телеграм-каналах сегодня появилось видео жестокой драки учащихся школы № 4 города Мелеуза. На записи видно, как мальчик в белом свитере два раза пинает ногой по голове парня в черном. После второго удара школьник падает на пол и ударяется головой о парту. Все произошло на перемене, на глазах у учащихся. Кто-то, как это часто бывает, записал инцидент на камеру мобильника, а затем слил видео в соцсети.

«У меня мама работает в школе № 1 города Мелеуза. И ей вчера скинули это видео коллеги из 4-й школы Мелеуза. Хочется дать огласке, чтобы виновные были наказаны», — написал аноним.

Журналист «Башинформа» дозвонился до школы № 4 в Мелеузе. В учебном заведении прокомментировали случившееся.

«Полностью случай был рассмотрен, разобран. Дежуривший на перемене педагог наказан — вынесено дисциплинарное взыскание. В сети выложили лишь часть видео, и не видно, с чего начался конфликт между учащимися среднего блока и чем закончился. „Кусок“ видео вырван из контекста. В инциденте виноваты оба. Мальчик помладше (в черном) первым напрыгнул на учащегося постарше (в белом). Никто серьезно не пострадал. В школу были приглашены родители, им было предложено заявить о ситуации в полицию, но они пришли к мирному урегулированию конфликта. Никто никуда не хотел заявлять. Инцидент произошел недели две назад и был рассмотрен в этот же день. С детьми, которые снимали, тоже была проведена беседа, почему они просто стояли и смотрели. И по классам были проведены беседы. Школа приняла все необходимые меры реагирования», — сообщил информагентству представитель учреждения образования.