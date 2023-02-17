В ГИБДД Башкирии рассказали подробности смертельной аварии на трассе в Зилаирском районе

Главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов рассказал подробности смертельной аварии, произошедшей накануне в Зилаирском районе. Как ранее писал «Башинформ», на 7 км автодороги Юлдыбай - Акъяр - Сара столкнулись «Лада Приора» и встречная «Лада Гранта».

В результате столкновения 33-летний пассажир «Приоры» от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи.

По информации ГИБДД, с различными травмами были госпитализированы оба водителя, а также два пассажира «Лады Гранта», супруга и 2-летний сын водителя. Ребенка уберегло детское удерживающее устройство. Известно, что 26-летний водитель «Приоры» не имел прав.

Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.