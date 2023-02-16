В Уфе под окнами жилого дома нашли труп женщины, а в квартире тело мужчины

В Уфе 16 февраля на улице Менделеева в районе Зеленой рощи произошла жуткая трагедия. Как стало известно «Башинформу» от собственного источника, по предварительным данным, под окнами многоэтажного дома нашли труп женщины. Якобы ее родственник расправился с ней, когда они находились на балконе квартиры. Женщина от полученных травм, характерных при падении с высоты, скончалась. Мужчина, находясь в квартире на 7 этаже, после случившегося свел счеты с жизнью.

По одной из версий, они приходятся друг другу матерью и сыном, по другой — мужем с супругой. Погибший на 30 лет младше женщины. Кроме того, по уточненным данным, у погибшего отсутствуют гениталии.

«Следственным управлением СК России по Республике Башкортостан устанавливаются обстоятельства смерти мужчины и женщины в Уфе. На месте происшествия работают следователи и криминалисты совместно с сотрудниками полиции», — дали краткий комментарий в пресс-службе СУ СКР по РБ.

В причинах и обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители. Информация уточняется.