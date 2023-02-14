Стали известны новые подробности похищения уфимца сотрудником ГИБДД

Как сообщается в телеграм-канале Shot, якобы инспектор ДПС пытал своего 26-летнего знакомого, потому что тот украл у него более 100 тысяч рублей и потратил деньги на ставки.

По предварительным данным, товарищ пришел к сотруднику ГИБДД в гости, а когда тот отвлекся, незаметно прихватил наличные деньги. Правоохранитель вычислил вора и решил по-своему вернуть похищенное. Он и трое его друзей схватили игромана у подъезда его дома, надели наручники, посадили в машину и увезли в гараж, где пытали. Не получив ответа, привезли его в квартиру к сотруднику ГИБДД. Здесь парень смог сделать звонок отцу – тот помог выбраться своему сыну из плена. В итоге с повинной в полицию пришли оба участника конфликта.

Как прокомментировали «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, 10 февраля в правоохранительные органы Уфы поступило обращение жителя города о якобы совершенных в отношении него противоправных действиях. Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств происшествия.