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Сегодня, 13:51

В Уфе сотрудник ГИБДД подозревается в похищении мужчины из-за денег

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Уфе сотрудник ГИБДД якобы похитил мужчину, держал его у себя дома и вымогал деньги. Как сообщил «Башинформу» собственный источник, по предварительным данным, между стражем порядка и его жертвой произошел финансовый конфликт, и полицейский вздумал его разрешить незаконным способом. Похищенный мужчина смог дозвониться до родственников, которые в итоге пришли ему на помощь.

В пресс-службе МВД по Башкирии прокомментировали инцидент.

«10 февраля в правоохранительные органы Уфы поступило обращение жителя города о якобы совершенных в отношении него противоправных действиях. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств происшествия», — сказали информагентству в ведомстве.

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