Возбуждено уголовное дело по факту преступных действий должностных лиц «Башспирта» на 400 млн рублей

Второй отдел по расследованию особо важны дел следственного управления СУ СКР по РБ возбудил уголовное дело по статьям «превышение должностных полномочий», «мошенничество» и «присвоение и растрата».

Как установлено следствием, с 2019 по 2020 год должностные лица АО «Башспирт» в нарушение конкурсных процедур и требований ФЗ «О защите конкуренции» заключили с единственным поставщиком более 4 тысяч договоров по завышенным ценам на закупку товаров, оказание услуг по завышенным ценам. Кроме того, между «Башспиртом» и индивидуальным предпринимателем в 2019 году без проведения конкурентных процедур был заключен договор аренды нежилого трехэтажного здания «Дом Бушмариных», который является памятником архитектуры, сроком на десять лет общей стоимостью 177 млн рублей. А когда собственник помещения сменился, в связи с повышением арендной платы «Башспирт» заключил с новым собственником дополнительное соглашение, согласившись с повышением арендной платы до 203 млн рублей. При этом само здание было приобретено по цене менее 21 млн рублей. После заключения договора аренды через дочернюю организацию «Башспирт» закупил мебель, а также сделал ремонт здания на общую сумму почти 50 млн рублей, что превышает стоимость его аренды за пять лет. При этом стоимость работ и товаров была выше рыночной, а контрагентами выступали подконтрольные акционерному обществу лица и организации.

Также выяснилось, что по указанию и с одобрения должностных лиц АО «Башспирт» были отчуждены объекты недвижимости, принадлежащие дочерней организации ООО ТД «Башспирт», расположенные по всей республике, по заниженной цене — общей стоимостью более 132 млн рублей. При этом их рыночная стоимость составила свыше 200 млн рублей, а покупателями указанных объектов выступили знакомые, родственники и друзья аффилированных лиц из числа должностных лиц АО «Башспирт», бывших сотрудников и членов совета директоров ООО ТД «Башспирт». В последующем между новыми собственниками и ООО ТД «Башспирт» заключены договоры аренды указанных объектов на 10 лет с явно завышенными арендными платежами.

«Сотрудниками УФСБ установлены факты отчуждения по заниженным ценам, в нарушение действующего федерального законодательства, 28 объектов недвижимого имущества государственного предприятия двум коммерческим организациям. Здания, помещения, нежилые сооружения, земельные участки в разных районах Башкортостана были реализованы на 30% ниже рыночной стоимости», — проинформировали в пресс-службе УФСБ по РБ.

В результате умышленных преступных действий должностных лиц АО «Башспирт» единственному акционеру, которым является Республика Башкортостан, причинен ущерб на общую сумму свыше 400 млн рублей.

«Преступные факты выявлены в ходе совместной работы следователей СКР с оперативниками ФСБ. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления всех обстоятельств совершенных преступлений, а также лиц, их совершивших», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе СУ СКР по РБ.