Поиск выживших в Турции, пожар в кафе Уфы, опасные матери и грабитель-неудачник. Резонансные ЧП

Страшное землетрясение в Турции и поиск выживших добровольцами-спасателями из Башкирии, смертельный пожар в кафе Уфы, жестокое избиение чиновника и его супруги в садовом доме в Уфимском районе, неудачное ограбление в Альшеевском районе, опасные матери и неисправный лифт в столице республики. Все резонансные происшествия минувшей недели - в одном материале информационного агентства «Башинформ».

СТРАШНОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

Во многих регионах Турции 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,4. Число погибших, по состоянию на 12 февраля, выросло до 29 605 человек. Около 8,5 тысячи человек погибли в результате землетрясения в Сирии.

По поручению Главы РБ Радия Хабирова в Турцию для ликвидации последствий землетрясения отправлен отряд из 25 добровольцев-спасателей. Они работают в городе Кахраманмараш. В составе отряда - спасатели, которые, находясь в официальных отпусках, решили выехать на место трагедии, чтобы помочь, а также собака-спасатель Торин. Бригаде удалось вытащить из-под завалов шесть выживших.