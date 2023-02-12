Поиск выживших в Турции, пожар в кафе Уфы, опасные матери и грабитель-неудачник. Резонансные ЧП

Страшное землетрясение в Турции и поиск выживших добровольцами-спасателями из Башкирии, смертельный пожар в кафе Уфы, жестокое избиение чиновника и его супруги в садовом доме в Уфимском районе, неудачное ограбление в Альшеевском районе, опасные матери и неисправный лифт в столице республики. Все резонансные происшествия минувшей недели - в одном материале информационного агентства «Башинформ».
Во многих регионах Турции 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,4. Число погибших, по состоянию на 12 февраля, выросло до 29 605 человек. Около 8,5 тысячи человек погибли в результате землетрясения в Сирии.
По поручению Главы РБ Радия Хабирова в Турцию для ликвидации последствий землетрясения отправлен отряд из 25 добровольцев-спасателей. Они работают в городе Кахраманмараш. В составе отряда - спасатели, которые, находясь в официальных отпусках, решили выехать на место трагедии, чтобы помочь, а также собака-спасатель Торин. Бригаде удалось вытащить из-под завалов шесть выживших.
В Уфе 9 февраля в результате утреннего пожара в кафе «Рахат», расположенном на улице Ахметова, пострадали пять человек. Среди них - четверо мужчин, 1996, 1996, 1968, 2000 года рождения, и девушка 2003 года рождения. Все они доставлены в ожоговое отделение городской клинической больницы № 18. Позже выяснилось, что один из пострадавших скончался.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». В связи со смертью одного из потерпевших, прокурор Уфы изъял уголовное дело из органа дознания и передал в орган предварительного следствия для дачи юридической оценки по статье «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».
В Альшеевском районе мужчина, вооруженный предметом, похожим на ружье, решил ограбить АЗС в Шафраново. Но сразу что-то пошло не так. Его неудачное преступление попало в объектив камеры видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина в темной куртке заходит в помещение и тут же падает. Затем встает, направляет ружье в сторону кассы. Появившийся на секунду сотрудник сразу же прячется. Угрожать некому. Вооруженный мужчина дергает закрытые двери и в итоге уходит ни с чем. Вскоре 44-летнего подозреваемого задержали.
В МЧС по Башкирии вечером 9 февраля поступило сообщение, что в Кировском районе Уфы в 13-этажном жилом доме по адресу Октябрьской революции, 23а, в одном из подъездов появилось задымление в лифте, возможно, также оборвался трос, нужна помощь спасателей. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС России и представители лифтовой компании. Оценив обстановку и учитывая все риски, спасатели убедились в отсутствии признаков горения, не теряя времени, извлекли из лифта, остановившегося в районе 9-10 этажа, мужчину. Все закончилось благополучно. Лифт работает в штатном режиме.
Инцидент произошел 3 февраля, но о нем стало известно только 8 февраля. Так, около двенадцати часов ночи в полицию поступило сообщение о том, что в служебном помещении Южного автовокзала находится посторонняя женщина с несовершеннолетним ребенком. На просьбы сотрудников охраны вокзала освободить комнату, неизвестная начала высказывать угрозы, схватила нож. Полицейские пресекли ее противоправные действия.
Они передали 37-летнюю жительницу Аургазинского района прибывшей бригаде медиков, которая доставила ее в специализированное учреждение. Ребенка отдали родственникам. Проводится проверка.
Как стало известно 9 февраля, в Уфе в полицию 4 февраля поступило сообщение из городской больницы о том, что к ним доставлен 10-месячный ребенок с диагнозом переохлаждение. По улице Розы Люксембург в частном секторе мужчиной был найден плачущий малыш, а рядом с ним — женщина в сильном алкогольном опьянении. Неравнодушный гражданин не растерялся, укутал малыша в верхнюю одежду и вызвал скорую помощь, сообщили в пресс-службе МВД по РБ. Установлено, что 48-летняя мать ребенка имеет пятерых детей. Старший сын уже совершеннолетний и оформил опекунство над тремя остальными, так как мать лишена родительских прав. Ребенок госпитализировали, после лечения он будет определен в дом ребенка.
В Уфимском районе полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на семейную пару. Преступникам нужны были деньги. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, по данным следствия, двое злоумышленников совершили преступление в одном из садовых товариществ в отношении 55 и 56-летних хозяев дома. Один из потерпевших с различными травмами был доставлен в больницу. По информации собственного источника информагентства, пострадавшими оказались начальник управления госэкспертизы Башкирии и его супруга. Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».