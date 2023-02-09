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Сегодня, 08:35

В кафе Уфы произошел пожар, есть пострадавшие

пресс-служба главного управления МЧС по Башкирии
Фото:пресс-служба главного управления МЧС по Башкирии

В Ленинском районе Уфы на улице Ахметова сегодня утром произошел пожар в кафе «Рахат». 

Как сообщил «Башинформу» собственный источник, пострадали два человека. 

Позже в МЧС по Башкирии рассказали подробности случившегося.  

«Информация о пожаре в кафе в Ленинском районе поступила на пульт дежурному сегодня в 07:41.  На место оперативно прибыли спасатели. Происходило открытое горение отдельно стоящего кирпичного здания кафе размером 15х20 метров. Пожар удалось локализовать в течение 20 минут. Еще через несколько минут открытое горение было ликвидировано на площади 60 квадратных метров. В результате пожара двое мужчин получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу», - сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Башкирии.

Причина пожара устанавливается, на месте ЧП работают эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России.

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