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Сегодня, 07:32

В Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4

телеграм-канал РИА Новости
Фото:телеграм-канал РИА Новости

Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались в понедельник во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Об этом сообщает ТАСС.

Землетрясение произошло сегодня в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км в 04:17 по местному времени (совпадает с мск). В течение получаса подземные толчки ощущались затем в разных регионах Турции - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне и Шанлыурфе. В нескольких провинциях зафиксированы разрушения.

Подземные толчки ощущались и в некоторых регионах Ирака и Ливана.

В частности, власти провинции Шанлыурфа зафиксировали разрушения домов. Как сообщается в телеграм-канале РИА Новости, в  турецком городе Шанлыурфа после землетрясения обрушились 16 домов. Под завалами остаются люди.

Кроме того, после землетрясения обрушилось восьмиэтажное здание в турецкой провинции Диярбакыр. 17-этажный дом обрушился в турецком городе Адана. Губернатор провинции Османийе сообщил о гибели пяти человек и обрушении 34 зданий.

В стране объявлен самый высокий уровень тревоги после мощного землетрясения, произошедшего на юго-востоке страны. МВД и управление по ЧС Турции направили спасателей для извлечения людей из-под завалов обрушившихся домов после землетрясения.

Государственный телеканал TRT в прямом эфире демонстрирует кадры из нескольких провинций на юго-востоке Турции. Местные жители, несмотря на холод, покидают свои дома, опасаясь повторных толчков. 

Автор:Вероника Никитина
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