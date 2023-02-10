Уфимцу, застрявшему в неисправном лифте, потребовалась помощь спасателей

В МЧС по Башкирии накануне вечером поступило сообщение, что в Кировском районе Уфы в 13-этажном жилом доме по адресу Октябрьской революции, 23а, в одном из подъездов появилось задымление в лифте, возможно, также оборвался трос, нужна помощь спасателей.

«На место оперативно прибыли сотрудники МЧС России и представители лифтовой компании. Оценив обстановку и учитывая все риски, спасатели убедились в отсутствии признаков горения, не теряя времени, извлекли из лифта, остановившегося в районе 9-10 этажа, мужчину», — проинформировали в ведомстве.

Все закончилось благополучно. Лифт работает в штатном режиме.