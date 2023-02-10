В Уфе возбуждено уголовное дело по факту нарушения пожарной безопасности в сгоревшем кафе

Прокуратура Уфы проверила соблюдение законодательства о пожарной безопасности в кафе по улице Ахметова. По данным пресс-службы регионального надзорного ведомства, в заведении общепита допущено хранение и эксплуатация газовых баллонов в подвальном помещении, что стало причиной пожара, произошедшего 9 февраля.

В результате происшествия имеются пострадавшие, которые получили тяжкий вред здоровью, а также один погибший.

«По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». В связи со смертью одного из потерпевших, прокурор Уфы изъял уголовное дело из органа дознания и передал в орган предварительного следствия для дачи юридической оценки по статье «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ход и результаты его расследования находятся на контроле надзорного ведомства.

Как сообщал ранее «Башинформ», в Уфе 9 февраля в результате утреннего пожара в кафе «Рахат», расположенном на улице Ахметова, пострадали пять человек. Среди них - четверо мужчин, 1996, 1996, 1968, 2000 года рождения, и девушка 2003 года рождения. Все они были доставлены в ожоговое отделение городской клинической больницы № 18. Сегодня ночью один из пострадавших мужчин от полученных травм скончался.