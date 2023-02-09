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Сегодня, 11:30

В Уфе после пожара в кафе пять человек попали в ожоговое отделение больницы

прокуратура РБ
Фото:прокуратура РБ

В Уфе в результате утреннего пожара в кафе «Рахат», расположенном на улице Ахметова, пострадали пять человек. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе министерства здравоохранения РБ, все они доставлены в ожоговое отделение городской клинической больницы № 18.

«Двое находятся в крайне тяжелом состоянии, им проведена лечебная и диагностическая бронхоскопия. Один пациент в тяжелом состоянии, еще двое в состоянии средней тяжести. Лечение оказывается в полном объеме, проводятся противошоковые мероприятия», — проинформировали в ведомстве.

Прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего.

«Будет дана оценка соблюдению законодательства о пожарной безопасности. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, за ходом и результатами доследственной проверки, организованной правоохранительным органом по данному факту, установлен контроль», — сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

В пресс-службе МЧС по РБ подчеркнули, что в отношении здания кафе органами государственного пожарного надзора плановые и внеплановые проверки не проводились, так как объект относился к субъекту малого предпринимательства (микропредприятие). Обращений и информации о нарушениях на объекте требований пожарной безопасности не поступало.

«Пожар ликвидирован. Дознавателями МЧС России проводится детальный осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы произошедшего. К осмотру места пожара с целью фиксации криминалистически значимых признаков привлечены эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России. Назначена судебная пожарно-техническая экспертиза. По предварительным данным, накануне в здание был привезен пропановый баллон объемом 50 литров, который находился в подвальном помещении. Пожару предшествовала резкая вспышка газо-воздушной смеси. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — проинформировали в ведомстве.

Все пострадавшие, четверо мужчин (1996, 1996, 1968, 2000 года рождения) и женщина, 2003 года рождения, госпитализированы.

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