В УМВД по Уфе прокомментировали инцидент с женщиной, угрожавшей ножом 5-летней дочери

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе УМВД по Уфе, 3 февраля около двенадцати часов ночи в полицию поступило сообщение о том, что в служебном помещении Южного автовокзала находится посторонняя женщина с несовершеннолетним ребенком. На просьбы сотрудников охраны вокзала освободить комнату, неизвестная начала высказывать угрозы.

«По предварительным данным, женщина, взяв в руки нож, могла причинить себе и ребенку телесные повреждения. Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы пытались успокоить женщину. Однако она вела себя неадекватно и агрессивно, в том числе размахивала ножом. Полицейские пресекли ее противоправные действия», — проинформировали в ведомстве.

Выяснилось, что 37-летняя жительница Аургазинского района ранее привлекалась к ответственности за мелкое хулиганство и неисполнение родительских обязанностей.

Полицейские передали женщину прибывшей бригаде медиков, которая доставила ее в специализированное учреждение. Ребенка передали родственникам. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.