В МВД по Башкирии прокомментировали инцидент с едва не умершим от холода 10-месячным малышом в Уфе

В Уфе в полицию 4 февраля поступило сообщение из городской больницы о том, что к ним доставлен 10-месячный ребенок с диагнозом переохлаждение.

«По предварительным данным, по улице Розы Люксембург в частном секторе мужчиной был найден плачущий малыш, а рядом с ним — женщина в сильном алкогольном опьянении. Неравнодушный гражданин не растерялся, укутал малыша в верхнюю одежду и вызвал скорую помощь», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ.

Установлено, что 48-летняя мать ребенка имеет пятерых детей. Старший сын уже совершеннолетний и оформил опекунство над тремя остальными, так как мать лишена родительских прав.

«В настоящее время ребенок госпитализирован, и после лечения будет определен в дом ребенка. Материалы проверки переданы в СУСК по Республики Башкортостан для принятия процессуального решения», — добавили в ведомстве.