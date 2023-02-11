В Уфе полиция задержала подозреваемых в жестоком избиении чиновника и его супруги в садовом доме

В Уфимском районе полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на семейную пару. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, по данным следствия, двое злоумышленников совершили преступление в одном из садовых товариществ в отношении 55 и 56-летних хозяев дома. Один из потерпевших с различными травмами был доставлен в больницу. По информации собственного источника информагентства, пострадавшими оказались начальник управления госэкспертизы Башкирии и его супруга.

По словам начальника следственного подразделения отдела МВД России по Уфимскому району подполковника юстиции Ларисы Шагиевой, днем 4 февраля в полицию поступило сообщение от 55-летней уфимки. Горожанка рассказала, что на нее с мужем напали двое неизвестных и требовали деньги. Злоумышленники, по словам заявительницы, ворвались в их дачный дом и, угрожая ножом, а также применяя насилие в отношении обоих супругов, требовали деньги. Потерпевшим удалось спастись благодаря друзьям, приехавшим за ними и напугавшим преступников.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. К поиску подозреваемых присоединились и сотрудники управления уголовного розыска МВД по РБ.

По предварительным данным, супруги приехали в дачный дом на выходные и занимались своими делами. 55-летняя уфимка ушла ненадолго к соседке, а ее 56-летний супруг находился на втором этаже. В это время к ним в дом зашли двое неизвестных в масках, один держал в руке нож. Мужчины требовали деньги, а услышав отрицательный ответ, начали избивать хозяина дома. Под угрозой ножа, они заставили 56-летнего уфимца предъявить доказательства, что денег у него действительно нет. Разозлившись, неизвестные сковали мужчину в наручники, связали ему ноги и начали избивать. В этот момент домой вернулась 55-летняя супруга хозяина дома. Мужчины и с ней не стали церемониться: прямо с порога нанесли удары, и, связав, затащили в комнату к мужу. Все это время они требовали у своих жертв деньги. К счастью семейной пары к ним на дачу заехали их друзья, которые точно знали, что супруги дома. Испугавшись свидетелей, преступники вылезли через заднее окно и скрылись.

Друзья помогли потерпевшим вызвать бригаду скорой помощи и полицейских. Больше всего досталось 56-летнему главе семейства. С различными травмами его госпитализировали.

Подозреваемых оперативно задержали. Ими оказались жители Уфы и Ишимбая, оба 1978 года рождения.

«По факту разбоя, совершенного с незаконным проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело. Злоумышленники находятся под стражей. Свою вину обвиняемые не признали. Оперативными сотрудниками продолжается выяснение всех обстоятельств, не исключается причастность злоумышленников к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Уфы и Уфимского района», — проинформировали в пресс-службе МВД по РБ.