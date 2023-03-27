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Сегодня, 08:17

Что примечательного произошло в сфере экономики в Башкирии 20-26 марта

На минувшей неделе в Уфе в республиканском ЦСМ заработала испытательная лаборатория продукции легкой промышленности, полностью оснащенная отечественным оборудованием. Здесь будут проверять качество и состав тканей, из которых шьется одежда.

В Башкирии планируется создание станкостроительного кластера. Сюда могут войти пять организаций — четыре производственные компании и одно профильное учебное заведение. Среди потенциальных участников группы — стерлитамакское НПО «Станкостроение», Белебеевский завод «Автонормаль», ООО «М-РОБО», Группа компаний «ЕСМ-Станкомонтаж» и Стерлитамакский политехнический колледж.

Между тем Росреестр зарегистрировал первые объекты недвижимости мебельного кластера, созданного в прошлом году в Туймазах наряду с четырьмя другими промышленными кластерами.

На прошлой неделе власти Башкирии заявили, что в текущем году планируется приобретение 200 тракторов, 100 зерноуборочных и 25 кормоуборочных комбайнов, а также порядка 100 единиц другой сельскохозяйственной техники из Белоруссии. 

Вместе с тем производство белорусской сельхозтехники открылось в Уфимском и Стерлитамакском районах — церемонии запуска состоялись в рамках Международной выставки «АгроКомплекс». Теперь трактора «Беларус» и косилки «Чулпан» с минскими двигателями не нужно будет возить из соседней страны.

Продовольственная безопасность республики остается на очень высоком уровне. Производство зерна, сахара, растительного масла — в разы больше внутреннего спроса. Производство в картофеле, молоке, говядине и свинине — выше потребности. Активно наращивается производство мяса птицы, мучных изделий, сыра и овощей.

На минувшей неделе Глава республики Радий Хабиров предложил перспективному в плане экспортного потенциала аскинскому предприятию по производству рапсового масла «Олеокемикс» быстрее строить II очередь, чтобы увеличить выпуск востребованной на рынке продукции.

А Уральский завод спортивного инвентаря (Белорецк) при поддержке республики уже инвестирует в собственное литейное производство, что позволит удовлетворить растущий на фоне западных санкций спрос на отечественное спортивное оборудование.

Власти республики в очередной раз выполнили обязательства и выделили без торгов участок земли инвестору для строительства придорожного сервиса на дороге Уфа — Янаул.

В Уфе выбрали подрядчика II этапа реконструкции улица Октябрьской революции. Именно от этих работ зависит, как будет выглядеть фрагмент Старого города в дни празднования 450-летия башкирской столицы в 2024 году.

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