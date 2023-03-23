Стало известно, как обеспечена продовольственная безопасность Башкирии

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме, назвал уровень продовольственной безопасности России одним из самых надежных в мире. По его словам, с избытком обеспечен внутренний спрос на зерно (177,8%), сахар (103,2%), растительное масло (211,1% ), мясо (100,9%) и рыбу (153,3%). Такого урожая зерновых, как в прошлом году, не было и в советское время - 157 млн тонн. Новые рекорды есть и по объемам масличных культур, виден прирост по мясу, картофелю, тепличным овощам, фруктам.

По данным минсельхоза Башкирии, продовольственная безопасность республики полностью обеспечена на ближайшие годы. В 2022 году урожай зерновых составил 5 млн тонн при внутренней потребности – 2-2,3 млн тонн. Значительно превышает внутренний спрос выпуск сахара (в 6,7 раза) и растительного масла (в 6 раз). Также полностью покрыты потребности республиканского рынка производства картофеля (155 %), свинины (130 %), молока (121 %) и говядины (107 %). Идет активная работа по наращиванию производства мяса птицы, мучных изделий, сыра и овощей. В планах на 2023 год – увеличить производство продуктов питания до 160 млрд рублей (с 150 млрд рублей в 2022 году).

С 2022 года в рамках программы развития пищевой отрасли республика реализует новые меры господдержки. У переработчиков появилась возможность субсидирования 40% затрат на новое оборудование. Благодаря этой мере более 40 предприятий уже модернизировали производство – приобрели порядка 100 единиц техники на 130 млн рублей. Объём выплаченных субсидий при этом составил 50 млн рублей. В 2023 году на это направление из бюджета республики выделят 100 млн рублей.

Ранее «Башинформ» сообщал, что объем господдержки АПК республики в 2023 году составит 5,3 млрд рублей.