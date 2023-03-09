Объем господдержки АПК Башкирии в 2023 году запланирован в 5,2 млрд рублей

В 2023 году объем государственной поддержки аграриев составит 5,2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства Башкирии. В том числе почти 2,8 млрд руб. из республиканского бюджета — на 37% больше, чем годом ранее. В 2022-м общий объем поддержки превысил 7 млрд рублей.

«Несмотря на то, что нагрузка на бюджет возросла, республика в текущем году увеличивает объемы господдержки сельхозтоваропроизводителей. Сохранены все ключевые направления поддержки. Во многом благодаря этому предприятия АПК даже в непростые времена продолжают активно приобретать технику, племенной скот, семена и удобрения. Это важно для сохранения необходимого уровня рентабельности сельхозпроизводства, и, конечно же, для успешного проведения предстоящих весенних полевых работ», – отметил вице-премьер – министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

В Башкирии действует широкий перечень мер господдержки для аграриев. В том числе это субсидии на приобретение сельхозтехники, удобрений, компенсация расходов на возделывание и реализацию зерновых культур.