Новости Башкортостана и Уфы
76.31
-0.65
83.15
+0.18
74.3
-1.61
2+ °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Экономика
Вчера, 16:05

В Башкирии без торгов выделен участок инвестору под придорожный комплекс

Википедия https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15817498
Фото:Википедия / https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15817498

Распоряжением Главы Башкирии от 24 марта 2023 года инвестору ООО «Прайм Групп» предоставлен земельный участок площадью 29 соток рядом с селом Удельно-Дуваней Благовещенского района и дорогой Уфа - Янаул (Р-315). Компания построит на региональной трассе придорожный комплекс.

Предоставление земли в аренду без торгов — одна из существенных льгот, которая предоставляется инвесторам в сфере придорожного сервиса. К 2024 году власти республики запланировали построить и модернизировать 1000 объектов, что позволит сделать более комфортными и туризм, и грузоперевозки, и обычные поездки.

Как сообщал «Башинформ», на днях также без торгов получили участки инвесторы для модернизации придорожного сервиса и под рекреацию. Им выделены участки в Чишминском и Бирском районах —площадью более 1 га и почти 5 га соответственно.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Госкомжилнадзор РБ
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика