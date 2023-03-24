В Башкирии без торгов выделен участок инвестору под придорожный комплекс

Распоряжением Главы Башкирии от 24 марта 2023 года инвестору ООО «Прайм Групп» предоставлен земельный участок площадью 29 соток рядом с селом Удельно-Дуваней Благовещенского района и дорогой Уфа - Янаул (Р-315). Компания построит на региональной трассе придорожный комплекс.

Предоставление земли в аренду без торгов — одна из существенных льгот, которая предоставляется инвесторам в сфере придорожного сервиса. К 2024 году власти республики запланировали построить и модернизировать 1000 объектов, что позволит сделать более комфортными и туризм, и грузоперевозки, и обычные поездки.

Как сообщал «Башинформ», на днях также без торгов получили участки инвесторы для модернизации придорожного сервиса и под рекреацию. Им выделены участки в Чишминском и Бирском районах —площадью более 1 га и почти 5 га соответственно.