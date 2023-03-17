Компания в Башкирии получила участок для модернизации придорожного комплекса без торгов

Компании «Чишмы М-5» в Башкирии предоставили земельный участок в аренду для модернизации придорожного сервиса на территории Чишминского района без торгов. Распоряжение за подписью Главы республики Радия Хабирова опубликовано на портале правовой информации.

Речь идет об объекте площадью 10455 квадратных метров с кадастровым номером 02:52:031206:129. Как ранее писал «Башинформ», проекту присвоен статус масштабного. Инвестор планирует вложить в его реализацию порядка 52,7 млн рублей и создать 25 рабочих мест.

Первый этап модернизации завершился в 2021 году, благодаря чему в комплексе разместились гостиница, кафе и минимаркет. Второй этап предполагает благоустройство парковочной зоны для грузовых и легковых автомобилей, строительство автомойки и станции техобслуживания.