Новости Башкортостана и Уфы
76.41
+0.66
81.14
+0.27
72.81
-1.89
2+ °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 11:05

Компания в Башкирии получила участок для модернизации придорожного комплекса без торгов

Компании «Чишмы М-5» в Башкирии предоставили земельный участок в аренду для модернизации придорожного сервиса на территории Чишминского района без торгов. Распоряжение за подписью Главы республики Радия Хабирова опубликовано на портале правовой информации.

Речь идет об объекте площадью 10455 квадратных метров с кадастровым номером 02:52:031206:129. Как ранее писал «Башинформ», проекту присвоен статус масштабного. Инвестор планирует вложить в его реализацию порядка 52,7 млн рублей и создать 25 рабочих мест.

Первый этап модернизации завершился в 2021 году, благодаря чему в комплексе разместились гостиница, кафе и минимаркет. Второй этап предполагает благоустройство парковочной зоны для грузовых и легковых автомобилей, строительство автомойки и станции техобслуживания.

Автор:Иван Вавилов
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика