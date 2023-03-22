В Башкирии выделят участки без торгов для масштабного инвестпроекта «Лечебно-минеральные источники»

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился предоставить в аренду без проведения торгов земельные участки в Бирском районе для реализации масштабного инвестиционного проекта «Лечебно-минеральные источники». Соответствующей документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Два участка в аренду площадью 40 004 квадратных метра и 9 886 квадратных метров выделяются ООО «Национальные экологические продукты».

Министерству земельных и имущественных отношений РБ поручено заключить договор аренды земельных участков с ООО «Национальные экологические продукты». Контроль за исполнением распоряжения возложен на администрацию Главы Башкирии.

Как сообщал ранее «Башинформ», в этом году компания «Национальные экологические продукты» начинает строить в Бирском районе Башкирии рекреационное учреждение «Лечебно-минеральные источники», инвестируя в него более 100 млн рублей.