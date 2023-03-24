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Вчера, 17:32

«Олеокемикс» в Аскино по производству рапсового масла будет строить вторую очередь - Глава Башкирии

пресс-служба Главы РБ
Фото:пресс-служба Главы РБ

Предприятие «Олеокемикс» в Аскинском районе  с октября прошлого года перешло на круглосуточный режим работы. Строительство 1-й очереди завода по переработке рапса плановой мощностью более 30 тыс. тонн семян в год и производству растительного масла в объеме более 10 тысяч тонн в год было завершено в 2019 году. На тот момент было освоено 44 миллиона рублей инвестиций, на сегодняшний день вложено в основной капитал около 371 млн рублей инвестиций. 

Сегодня с деятельностью предприятия в ходе рабочей поездки по Аскинскому району ознакомился Глава Башкортостана. 

Генеральный директор «Олеокемикса» Руслан Саматов рассказал, что предприятие арендует более 5 тысяч гектаров земель сельхозназначения, в том числе в Аскинском районе – более 3,5 тыс. га для выращивания рапса и зерновых культур, чтобы обеспечить производственные мощности собственным сырьем.

В 2022 году закуплено и переработано порядка 2735 тонн рапса, из них 80% сырьё из Башкортостана (в основном новый урожай), остальные объёмы получили из Ставрополья, Ростовской, Новосибирской области, Чувашии, Республики Татарстан. 

«В сентябре-октябре прошлого года мы вышли на режим до 500 тонн переработки рапса в месяц. Поставки рапсового масла идут в основном на переработку химической промышленности (85%), остальное на переработку в пищевую промышленность. Жмых, который остается после переработки, мы продаем СПХ, колхозам и фермерским хозяйствам 21 района республики. Жмых, хоть и является вторичным сырьем, очень востребован сельчанами, так как идет на корм коровам и повышает их надои. В прошлом году мы произвели 1500 тонн жмыха, который сразу распродается», - сказал Руслан Саматов.

В целях дальнейшего развития требуется государственная поддержка для строительства складских помещений и зерноочистительного комплекса. 

Глава республики пригласил руководителей компании на один из ближайших «Инвестчасов», чтобы там рассмотреть перспективные планы развития предприятия. 

«Рапсовое масло очень востребовано в химии. Также оно востребовано как пищевой продукт. За жмыхом, который является продуктом переработки рапса, выстраиваются в очередь и забирают те, кто держит фермы для питания наших бурёнок. Он увеличивает лактацию. Всё уходит в продажу.
Это первое наше такое большое предприятие по производству рапсового масла. Когда мы были в Иране, наши партнеры не раз говорили, что хотят покупать именно растительное подсолнечное масло, а также интересовались рапсовым маслом. У продукции завода, таким образом, есть и экспортный потенциал. Моя задача – чтобы они начинали вторую очередь. Общий объем инвестиций оценивается в 1 млрд 400 млн рублей, здесь они пока инвестировали менее трети объёма. Наша задача - их к этому подтолкнуть теми мерами, которые у нас есть», - отметил Радий Хабиров.

Автор:Азат Гиззатуллин
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