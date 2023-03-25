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Сегодня, 10:01

Башкирия закупит более 400 белорусских тракторов и комбайнов

Мирон Доровских
Фото:Мирон Доровских

В 2023 году Башкирия планирует приобрести 200 тракторов, 100 зерноуборочных и 25 кормоуборочных комбайнов, а также порядка 100 единиц другой сельскохозяйственной техники из Белоруссии. Об этом в ходе заседания рабочей группы по сотрудничеству двух республик сообщил премьер-министр региона Андрей Назаров.

«Мы серьезно продвинулись в реализации совместных проектов с компанией „Амкодор“ и завершаем строительство завода компании по производству оборудования для послеуборочной обработки зерна. Его запуск станет одним из ключевых мероприятий X Форума регионов России и Беларуси. Ведем подготовку к заключению офсетного контракта в целях строительства второго завода компании „Амкодор“ по производству коммунальной техники. Определена номенклатура коммунальной техники и объем ее закупок. Цена контракта составит 3 млрд рублей», — отметил Андрей Назаров.

Кроме того, в Башкирии продолжается работа по открытию магазинов белорусских продуктов, совместному производству беспилотников и разведению зубров на территории заповедников республики.

Ранее «Башинформ» писал, что в Уфе с 26 по 28 июня пройдет X форум регионов России и Белоруссии.

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