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Сегодня, 16:04

В Уфе выбрали подрядчика II этапа реконструкции улицы Октябрьской революции

В Уфе определен подрядчик II этапа реконструкции улицы Октябрьской революции. Конкурс выиграла тюменская «Строительная компания „Реалист“», предложив дисконт в 0,6% (второй участник торгов предлагал скидку в 3%). Итого контракт заключен на сумму 604,8 млн руб. против начальной цены около 605,16 млн руб.

Как сообщал Башинформ, второй этап реконструкции исторической улицы в основном касается благоустройства. Включенные в контракт археологические охранные и исследовательские работы на примыкающем объекте «Древняя уфимская крепость» занимают менее 1% — около 5,16 млн руб.

Основная сумма средств (337,6 млн руб.) направляется на статью «Покрытия и малые архитектурные формы». МАФ — это скамейки, урны, заборы и ворота, другие элементы городской уличной среды. Что входит в понятие «покрытие», в контракте не уточняется, это могут быть дорожные и кровельные материалы, баннеры для маскировки зданий.

На озеленение выделено 30,5 млн руб., на систему освещения — около 64,9 млн руб., на видеонаблюдение — 4,75 млн руб.

На устройство водоотводных лотков выделено 61,8 тыс. руб.

Демонтажные работы обойдутся в 17,9 млн руб., земляные — около 8,8 млн руб., возведение подпорных стен и лестниц — 25,6 млн руб.

Госконтракт должен быть исполнен к 31 июля 2024 года. В тот год будет широко праздноваться 450-летие Уфы, а улица Октябрьской революции — знаковое место, уцелевший островок Старого города.

Договор стоимостью 980,4 млн руб. на выполнение I этапа реконструкции ул. Октябрьской революции заключен с уфимским ООО «Дортрансстрой». Самые сложные и дорогостоящие работы в этом контракте — перенос инженерных сетей в связи с расширением пешеходной зоны. Проезжая часть останется двухполосной. Срок этого контракта — до 2026 года, на который приходится освоение более половины средств.

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