В Уфе выбирают подрядчика II этапа реконструкции улицы Октябрьской революции

Власти Уфы объявили конкурс на отбор подрядчика II этапа благоустройства улицы Октябрьской революции. Контракт начальной ценой почти 605,16 млн руб. включает работы по установке освещения и видеонаблюдения, водоотводных желобов, а также по озеленению территории и охранным археологическим мероприятиям на соседнем объекте «Уфимская крепость» (раскопки «Городище Уфа-2»).

Львиная доля средств контракта - более половины, учтена в статье расходов «Покрытия и малые архитектурные формы».

Средства направляются из республиканского бюджета (более 570 млн руб., более 35 млн руб. обеспечивает город).

Работы требуется выполнить не позднее 31 июля 2024 года. В 2024 году будут проводиться торжества в честь 450-летнего юбилея башкирской столицы, а улица Октябрьской революции — единственный сохранившийся островок исторической застройки.

Как сообщал Башинформ, в октябре 2022 года город заключил контракт с ООО «Дортрансстрой» стартовой стоимостью 980,4 млн руб., причем более половины этих средств планируются к освоению в 2026 году. Самые сложные и дорогостоящие работы в этом контракте — перенос инженерных сетей в связи с расширением пешеходной зоны. Проезжая часть останется двухполосной. Старинные дома по ул. Октябрьской революции расселены, в дальнейшем их планируется сохранять. Работы начнутся весной 2023 года. Мэрия уже предупредила, что с 6 марта планируется перекрыть движение на участке от ул. Цюрупы до Воровского.