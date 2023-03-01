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Сегодня, 12:18

В Уфе выбирают подрядчика II этапа реконструкции улицы Октябрьской революции

администрация Уфы
Фото:администрация Уфы

Власти Уфы объявили конкурс на отбор подрядчика II этапа благоустройства улицы Октябрьской революции. Контракт начальной ценой почти 605,16 млн руб. включает работы по установке освещения и видеонаблюдения, водоотводных желобов, а также по озеленению территории и охранным археологическим мероприятиям на соседнем объекте «Уфимская крепость» (раскопки «Городище Уфа-2»).

Львиная доля средств контракта - более половины, учтена в статье расходов «Покрытия и малые архитектурные формы».

Средства направляются из республиканского бюджета (более 570 млн руб., более 35 млн руб. обеспечивает город).

Работы требуется выполнить не позднее 31 июля 2024 года. В 2024 году будут проводиться торжества в честь 450-летнего юбилея башкирской столицы, а улица Октябрьской революции — единственный сохранившийся островок исторической застройки.

Как сообщал Башинформ, в октябре 2022 года город заключил контракт с ООО «Дортрансстрой» стартовой стоимостью 980,4 млн руб., причем более половины этих средств планируются к освоению в 2026 году. Самые сложные и дорогостоящие работы в этом контракте — перенос инженерных сетей в связи с расширением пешеходной зоны. Проезжая часть останется двухполосной. Старинные дома по ул. Октябрьской революции расселены, в дальнейшем их планируется сохранять. Работы начнутся весной 2023 года. Мэрия уже предупредила, что с 6 марта планируется перекрыть движение на участке от ул. Цюрупы до Воровского.

 

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