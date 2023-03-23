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Сегодня, 15:43

В Башкирии поставили на учет объекты первого в России мебельного кластера

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Специалисты управления Росреестра по Башкирии поставили на государственный кадастровый учет и зарегистрировали права на административно-бытовой блок с выставочным залом, производственно-складской блок, склад сырья и склад готовой продукции туймазинского предприятия ООО «Корона», на базе которого был открыт первый в России мебельный кластер. Учет и регистрация прошли в электронном формате, процедура не превысила двух рабочих дней при установленном законом сроке - 12 рабочих дней. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Межрегиональный мебельный кластер в Туймазах является одним из крупнейших инвестиционных проектов в регионе. Его цель - создание производственной инфраструктуры для различных производителей мебели и компаний, оказывающих сопутствующие услуги. Здесь планируют реализовать 14 проектов на общую сумму более 800 млн рублей. В ближайшие 3-4 года на предприятиях этого кластера будут работать более 1 200 человек. Всего в 2022 году в республике созданы 5 промышленных кластеров, включенных в реестр минпромторга России. Общее количество предприятий-участников кластеров - более 60. Участие в кластерах позволяет промышленным предприятиям претендовать на федеральные меры господдержки.

Ранее «Башинформ» сообщал, как кластерная политика укрепляет экономику Башкирии.

Автор:Роман Якимчук
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