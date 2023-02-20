Объединение ради процветания. Как кластерная политика укрепляет экономику Башкирии

Башкирия в последние годы зарекомендовала себя как республика, где успешно апробируются многие федеральные инициативы, масштабируемые затем на остальные регионы России. И кластерная политика здесь не исключение. Глава РБ Радий Хабиров неоднократно подчеркивал особый приоритет во внедрении новых подходов кластеризации для снижения зависимости страны от импорта.

У Башкирии есть все предпосылки для реализации этой перспективной стратегии развития экономики — крупнейший топливно-энергетический комплекс, богатство природных ресурсов, эффективное сельское хозяйство, выгодное расположение между Европой и Азией для обеспечения логистики и т.д.

Уже сегодня эти условия позволили республике выйти в лидеры масштабного пилотного проекта. Только в 2022 году на территории Башкирии созданы авиационный, промышленный, машиностроительный, агропромышленный и (первый в России) мебельный кластеры. В них входит более 60 предприятий-участников.

«По поручению Радия Хабирова на базе фонда развития промышленности РБ организована работа специализированной организации промкластеров — ассоциации кластеров республики. Данный подход затем был внедрен как пилотный проект совместно с минпромторгом РФ. Наш опыт признан успешным и по его итогам решено внести изменения в постановления правительства страны в части создания подобных организаций в других субъектах страны», — рассказал вице-премьер региона — министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев.

Для чего необходима кластеризация? Она позволяет создать новые рабочие места, выстроить производственные цепочки, укрепить кооперацию между отечественными компаниями и, что особенно важно, способствует процессам импортозамещения и модернизации производства. Последнее вдвойне актуально на фоне непростой международной ситуации, ухода многих зарубежных компаний и беспрецедентного санкционного давления, оказываемого на Россию.

Например, после прекращения работы магазинов IKEA на территории страны, у отечественного рынка мебели возникла насущная необходимость заполнить нишу. С этой целью, например, в Туймазах на март запланирован запуск цеха по производству матрасов и комплектующих к стульям (объем инвестиций составил 130 млн руб). А в целом в рамках мебельного кластера готовятся 14 проектов от предприятий-участников на общую сумму более 800 млн руб.

Резиденты таких объединений могут рассчитывать на господдержку республиканского и всероссийского уровня. Башкирия и тут стала одним из регионов-первопроходцев, запустив программу по предоставлению льготных займов для новых проектов по линии регфонда развития промышленности. Говоря о федеральных мерах, стоит отметить снижение ставки страховых взносов за работников до 7 лет — с 30% до 7,6% (при условии, что предприятие заключило СПИК 1.0), компенсацию затрат на приобретение стартовых партий в размере до 50% и суммой до 150 млн руб, предоставление льготного кредита на инвестпроекты по ставке из расчета 30% ключевой ставки ЦБ + 3%, а также снижение числа надзорных проверок. Кроме того, доступна возможность участия в процедурах таможенного и налогового мониторинга. Новыми механизмами готовы воспользоваться 8 инвестпроектов республики.

«Эффективность инструментария кластерной политики апробирована множеством государств. Наиболее значимым фактором здесь выступают не сами производственные мощности, а совокупность сопутствующей инфраструктуры. Тот же промышленный кластер — это не только какой-либо мегазавод, но и научные, образовательные центры и исследовательские бюро, которые позволяют раскрыть кадровый потенциал, создавать сеть профильных предприятий. В нашей стране позитивную практику кластерного развития можно наблюдать в Московской, Ленинградской и Калужской областях, в соседнем Татарстане. Лидером по числу и эффективности кластеров уверенно становится Башкирия. В нашей республике максимально активно формируются и набирают ход промышленные кластеры — ОЭЗ „АЛГА“ и уфимский индустриальный парк. Важно в то же время развивать и инновационные. В Башкирии уже есть хорошие площадки, которые могут выступать базой таких кластеров. К примеру, перспективной площадкой является новообразованный Уфимский университет науки и технологий. В будущем их потенциал можно раскрыть и через формирование особых IT-кластеров, центров по генерации инновационных технологий», — рассказал «Башинформу» руководитель сектора изучения мировой экономики и евразийских интеграционных процессов центра «Берлек-Единство» Алексей Чекрыжов.

По мнению заведующего кафедрой экономики, менеджмента и маркетинг уфимского филиала Финуниверситета при Правительстве РФ, кандидата экономических наук, доцента Дениса Чувилина, создание промышленных кластеров — один из общепризнанных в мире способов развития производственных мощностей за счет использования фактора географической близости и функциональной зависимости отраслевых предприятий.

«При оценке социально-экономического эффекта промышленных кластеров не стоит забывать, что они создают условия для расширения вокруг них сферы услуг и вспомогательных производств на основе развития малого и среднего предпринимательства. По некоторым оценкам, этот мультипликационный эффект может достигать 4-5 рублей с каждого рубля, инвестированного в кластер», — уверен он.

Кандидат политических наук, эксперт центра геополитических исследований «Берлек-Единство» Артур Сулейманов назвал активную поддержку кластерной политики на всех уровнях следствием того, что государство сегодня придает ей преимущественное значение в экономике России.

«В условиях санкций Запада такие методы являются по-настоящему эффективными, создается специальный льготный режим с низким уровнем постоянных налогов. Кроме того, есть четкое понимание необходимости обеспечения поддержки производств с момента инициации проекта через субсидирование, формирование пакетов заказов и выгодные кредиты. Кластеризация будет поддерживаться за счет механизмов гарантированного спроса на новую инновационную продукцию, которая будет выходить на внешние рынки. Преимущественно к ним относятся рынки ближнего зарубежья и других государств-партнеров. У России имеются все необходимые для этого ресурсы. Важными могут стать механизмы, функционирующие в рамках ЕАЭС, СНГ, ШОС. Отмечу, что с 1 января Россия председательствует в органах ЕАЭС (Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии), поэтому за 2023-й год будет сделано многое и во благо евразийской интеграции, и, конечно же, во благо российской экономики. Предприниматели получат реальную возможность создать свой бизнес и продвинуть его на евразийских рынках. Такие условия буду выгодны как крупным компаниям, так среднему и малому бизнесу — это гарантированный пакет заказов и защита от дополнительных налоговых проверок.

Огромную роль кластеров в укреплении экономики России и смягчении влияние санкций видит и начальник управления международного сотрудничества УГНТУ Наиль Чанышев.

«Я считаю, что любое сотрудничество с зарубежными компаниями или предприятиями из других регионов страны всегда приносит определенную синергию и успех. Наличие и развитие кластеров благоприятно скажется на экономике Башкирии, поможет нивелировать санкционное воздействие со стороны недружественных стран и противостоять возникшим трудностям в области денежных переводов. Возможно, какие-то предприятия смогут часть своих финансовых отношений перевести в натуральный обмен, взаимопоставки сырья, оборудования или продукции. Думаю, от этого выиграют все игроки рынка. Разумеется, на мой взгляд, сотрудничество союзов и образований должно идти на принципах равноправия крупного и малого бизнеса. Своеобразным арбитром здесь может выступать руководство Башкирии, чтобы защитить только-только созданное в кластерообразовании и еще неокрепшее предприятие», — поделился Наиль Чанышев.