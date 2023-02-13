В последние годы Башкирия становится серьезной пилотной площадкой для обкатки федеральных идей и проектов. Это лишний раз подтвердил визит в республику 11 февраля министра экономического развития России Максима Решетникова.

Как заявил Максим Решетников, Башкирия эффективно применяет имеющиеся федеральные инструменты и успешно добавляет свои.

«Башкирия очень эффективно использует федеральные инструменты и добавляет свои с учётом нужд и потребностей республики. Активное взаимодействие с регионами — задача, которую поставил президент нашей страны. Он всегда говорит о том, что залог успеха в преодолении всех проблем — это слаженность, единство и взаимодействие. И все правительство настроено на такую работу, потому что мы понимаем, что отвечаем перед жителями. Мы ценим вашу результативную работу. Понимаем, насколько важна в целом республика в экономическом развитии России», — цитировал «Башинформ» министра экономического развития России.

Особая экономическая зона «Алга» и индустриальный парк «Уфимский»

Напомним, в VI Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон и в рейтинге ОЭЗ республика поднялась сразу на четыре пункта — с 12-го на 8-е место.

На встрече с Максимом Решетниковым Радий Хабиров отметил высокую востребованность преференциальных зон региона. Вот почему так необходимо расширение особой экономической зоны «Алга», которую начали развивать когда-то буквально с нуля, в чистом поле.

Как сообщили сегодня на оперативном совещании правительства, расширение ОЭЗ «Алга» позволит привлечь еще 13,7 млрд рублей инвестиций и создать более 750 рабочих мест. На данный момент подписаны соглашения с семью инвесторами, рассказал первый вице-премьер правительства – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

«Наша особая экономическая зона — одна из самых динамично развивающихся в стране. Это наша гордость. Мы всей республикой работаем над ее успешностью, — подчеркивал ранее Глава Башкирии. — Конечно, мы хотим включить в ее состав новые площадки. Еще один перспективный проект — развитие города Агидель, расположенного на северо-западе республики. Мы искали различные варианты того, как оживить эту территорию, дать ей динамику развития. Конечно, было бы здорово, чтобы эта территория тоже была „накрыта“ особым экономическим режимом».

Решение о том, что ОЭЗ «Алга» расширится за счет индустриального парка «Уфимский», уже принято. Территория этого индустриального парка войдет в состав особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алга». Расширение особой экономической зоны «Алга» на территорию Уфимского района, где располагается индустриальный парк «Уфимский» позволит начать строительство новых заводов по производству коммунальной строительной и сельскохозяйственной техники.

«Индустриальный парк „Уфимский“ — пример того, как „на земле“ востребован правильно подобранный регионом механизм поддержки. Менее чем за год построенный за деньги нацпроекта по поддержке МСП производственный комплекс заполнили резидентами на 65%», — констатировал министр экономического развития России в ходе осмотра этого индустриального парка республики.

В числе резидентов «Уфимского» - белорусская компания «Амкодор», которая строит здесь свой завод по производству оборудования для послеуборочной обработки зерна. Инвестиции в проект превышают 2,5 млрд рублей. Его реализация позволит создать 275 новых рабочих мест. Строительство завода завершится уже в марте этого года, а его запуск состоится в июне в рамках юбилейного X Форума регионов России и Беларуси.

Важно: за два с небольшим года республика уже на 2/3 заполнила четыре площадки ОЭЗ «Алга».

«Таких показателей некоторые особые экономический зоны добиваются только через семь лет. Считаем абсолютно обоснованной заявку на следующий этап расширения особой экономической зоны, — прокомментировал 11 февраля в ходе своего визита в Башкирию Максим Решетников. — И что особенно важно, речь не идет о том, чтобы включить в ОЭЗ действующие предприятия. У них есть планы по дальнейшему расширению производства, по их строительству, уже пользуясь тем набором преференций и льгот, которые им дает особая экономическая зона «Алга».

Например, на ОЭЗ «Алга» сейчас ведется активное строительство завода «М Синтез», на котором будут выпускать цетаноповышающую присадку для дизельного топлива. Такая присадка позволяет экономить топливо, снижает вредные выбросы и повышает эффективность работы двигателя.

Здесь же сейчас готовится к открытию фабрика по пошиву спортивной одежды.

«На территории ОЭЗ работают два предприятия, которые шьют перчатки и спецодежду. Это крепкие производства с серьёзными контрактами. Есть ещё один резидент — ZASPORT, который шьёт спортивную экипировку для олимпийской сборной России. Компания прошла жёсткий отбор. На рынке ценят высокое качество и элегантность её продукции. Моя мечта была „затащить“ её в нашу республику. Инвестор строится, уже купил технологическое оборудование. Запустить производство он планирует в марте 2023 года», — сообщал ранее Глава Башкирии.

К сведению: на сегодняшний день в Башкирии насчитывается 12 индустриальных парков, 18 технопарков, пять территорий опережающего развития, особая экономическая зона.

«Мы развиваемся несмотря ни на что. И весь этот период нашего мощного прорыва приходится на непростые годы, которые были связаны и с коронавирусной инфекцией, и в последующем с беспрецедентным санкционным давлением. Но живучесть нашей экономики очень высока и показывает дальнейшее движение», — заявил Радий Хабиров.

Башкирские беспилотники

Башкирия также является одним из передовых регионов по установлению экспериментального правового режима (ЭПР). Минэкономразвития России рассмотрело и поддержало предложение центра стратегических разработок РБ и ряда компаний об установлении ЭПР по эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) в Башкирии.

Башкирские беспилотники будут использоваться для перевозки грузов, проведения аэрофотосъёмок, а также для выполнения авиахимических работ для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве. Кроме того, они будут помогать работникам лесного хозяйства в тушении пожаров в лесах и в борьбе с «черными» лесорубами. Экспериментальный правовой режим в Башкирии, который будет установлен в республике в ближайшее время, заметно расширит сферы применения БАС и поэтому уже имеет существенное отличие от ранее установленных ЭПР в Томске, Камчатском крае, ХМАО, ЯНАО и Чукотке.

В текущих реалиях создание отечественных БАС является одним из важных направлений для повышения уровня технологического суверенитета страны, уверены в правительстве России. Как пояснил первый вице-премьер Андрей Белоусов, основой для прорывного развития отрасли и консолидации её ключевых игроков должен стать национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем, разработка которого ведётся по поручению Владимира Путина.

«Мы должны открыть небо для беспилотников с точки зрения изменения регуляторики, а также создать технические средства контроля и управления движением беспилотников. Помимо этого необходимо обеспечить мерами поддержки отечественных производителей (как самих беспилотников, так и производителей комплектующих) и рынок в целом», — отметил на недавнем совещании с производителями беспилотных авиационных систем Андрей Белоусов.

Использование дронов-беспилотников для доставки грузов позволит обслуживать удаленные и труднодоступные территории, а также обеспечит оперативную связь с ними независимо от наличия наземных путей сообщения. Сейчас доставка грузов на такие территории осуществляется либо сезонно, либо пилотируемыми воздушными судами, не обеспечивающими оперативность применения и экономически неоправданными для перевозки грузов.

Что касается проведения аэрофотосъемки беспилотниками, то сегодня — это один из востребованных сервисов. Преимущества, связанные с оперативностью и высокой точностью получаемых данных, высоко ценятся при выполнении таких работ, как обследование трубопроводов, линий электропередачи и других инфраструктурных объектов.

Использование дронов-беспилотников в сельском и лесном хозяйстве не менее востребовано. Например, при авиахимических работах. Кроме того, это позволяет реализовать принципы «точного земледелия», сделать этот тип работ более безопасным для человека и расширить географию применения.

Новые сервисы начнут использоваться в Башкирии сразу после установления ЭПР. Срок действия эксперимента — три года.

Для комплексного решения всех задач будет реализован проект по созданию интеллектуальной платформы «Флай Дрон». В него войдут системные модули для регистрации, хранения и обработки данных обо всех субъектах ЭПР и выполняемых ими операциях. Такая интеллектуальная платформа позволит объединить всех участников процесса эксплуатации беспилотников на пути от планирования сервисов до приемки результатов заказчиком, а также обеспечить автоматизированный контроль за их выполнением на всех этапах бизнес-процесса.

Международное экономическое сотрудничество

Эксперты называют Башкирию в числе регионов, наиболее активно развивающих внешние связи. В последние годы республика диверсифицирует рынки, активно развивает сотрудничество с Беларусью, Ираном, Турцией, Китаем, Казахстаном, Узбекистаном и другими странами.

Введение новых антироссийских санкций заставило руководителей регионов скорректировать международную экономическую деятельность. Большой потенциал здесь имеет сотрудничество с восточными партнерами, в том числе странами ближнего зарубежья.

Разделяя регионы по степени взаимодействия с иностранными партнерами, аналитики относят Башкирию наряду с Нижегородской, Свердловской областями к числу наиболее активных в этой сфере. Такая стратегия характерна для экономически мощных субъектов, с богатой историей выстраивания взаимоотношений с иностранными партнёрами.

«В условиях, когда круг наших контактов на западном направлении сужается в связи с санкциями, мы находим новых партнёров на Востоке — в регионах Азии», — отметил в ходе своего летнего визита в Узбекистан Радий Хабиров.

Республика уже имеет представительства в Турции, Казахстане, Беларуси, Узбекистане, в ближайших планах — их открытие в Китае, Иране, и это не предел. Особое внимание уделяется главным внешнеполитическим союзникам нашей страны, среди которых значимое место занимает Беларусь с ее существенным производственным потенциалом. Башкирия уже реализует несколько проектов с белорусской компанией «Амкодор». Поставлена амбициозная задача — в ближайший год довести товарооборот с дружественным государством до полумиллиарда долларов, информировал «Башинформ».

«Мы справляемся с поставленной президентом России задачей по удвоению к 2024 году объемов экспорта несырьевых неэнергетических товаров. Это сформирована сеть представителей Башкирии за рубежом: в Белоруссии, Турции, Казахстане, Узбекистане и Китае. Скоро сюда добавятся Иран и ОАЭ. В прошлом году мы организовали восемь бизнес-миссий в ОАЭ, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Белоруссию, Армению и Турцию. Действуют программа „Экспортный форсаж“, проект „Скорая экспортная помощь“. Разработка и реализация региональной программы развития экспорта. В 2023 году на ее финансирование предусмотрено 170 млн рублей», — сообщил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.

Как подчеркнул ранее директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов, Башкирия относится к числу регионов, где развиваются различные отрасли промышленности, ориентированные как на внутренний, так и внешний рынок. Республика специализируется и на добыче сырья и топлива, и на химическом производстве, и на машиностроении, и на других производствах.

По мнению Климанова, роль регионов в индустриальном развитии страны в условиях новой реальности будет меняться. Регионы с высокодиверсифицированной структурой экономики смогут более мягко противостоять внешним вызовам и вписаться в работу по обеспечению технологического суверенитета.

Напомним, Башкирия не менее активно вовлекает в орбиту своих интересов другие регионы, восстанавливая утраченные ранее экономические связи. Знаковым событием стало подписание на площадке ПМЭФ меморандума о создании на территории семи субъектов (Башкирии, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской областей, Удмуртии, Пермского края) Евразийского экономического центра. Эти регионы в совокупности формируют 7,2 трлн рублей валового регионального продукта, 1,5 трлн рублей инвестиций и 20,6 млрд долларов экспортной продукции в год.

Между тем внешнеторговый оборот Башкирии за 10 месяцев 2022 года увеличился на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом экспорт вырос на 19%, а импорт на 1,4%, сообщал «Башинформ».

Башкирия поддерживает торгово-экономические отношения со 113 странами мира. В десятке стран крупнейших контрагентов республики входят Китай, Казахстан, Латвия, Нидерланды, Беларусь, Турция, Индия, Финляндия, Германия и Узбекистан. На них приходится почти 70% внешнеторгового оборота.

Промышленные кластеры

На сегодняшний день в России насчитывается 57 промышленных кластеров из 43 субъектов РФ. По итогам 2022 года Башкирия входит в число регионов-лидеров по количеству кластеров, констатировал сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе вице-премьер — министр промышленности, энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев.

В целом за 2022 год в республике созданы пять промышленных кластеров — авиационный, промышленный, машиностроительный, агропромышленный, а также первый в России мебельный кластер. Общее количество предприятий-участников кластеров превышает 60.

«Участие в кластерах позволяет промышленным предприятиям претендовать на меры государственной поддержки федерального уровня», — уточнил Александр Шельдяев.

И по этому направлению федеральной экономической «повестки» Башкирия одной из первых запустила меры поддержки промкластеров, предоставляя льготные займы для новых проектов по линии регионального Фонда развития промышленности.

По его словам, республика планирует использовать федеральное финансирование в рамках программ поддержки кластеров, а также привлечь льготное кредитование для участников кластеров. Таким образом, эффективность федеральных мер поддержки в очередной раз будет «обкатана» в Башкирии.