Премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров выступил на совещании по реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» под руководством первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова. Участники обсудили первые итоги внедрения регионального экспортного стандарта.



«Мы предложили себя в качестве пилотного региона по внедрению цифровизации статистики ВТО. Хотим собирать экспортные данные в ЦУР РБ для оперативной работы. Озвучил это Андрею Рэмовичу. При выработке мер по развитию ВЭД возникает сложность с предоставлением информации. Поэтому этот пилотный проект позволит решить проблему. Его уже одобрил вице-премьер — глава минпромторга Денис Мантуров, когда приезжал в Уфу. Сейчас с ФТС прорабатываем регулярную передачу данных о ВТО в электронном виде. Впоследствии можно этот механизм тиражировать и на другие регионы. Будем рады содействию в заключении соглашения с Правительством РФ и ФТС», — сообщил в своем телеграм-канале Андрей Назаров.



В 2019 году Башкортостан вошел в число 11 пилотных регионов по внедрению РЭС. В 2022 году разработана региональная концепция развития ВЭД «Экспортный 5С». Республика поддерживает товарооборот со 113 странами, а его объем за 11 месяцев 2022 года составил 4,7 млрд долларов. На экспорт приходится более 80% товарооборота.

«Мы справляемся с поставленной президентом РФ задачей по удвоению к 2024 году объемов экспорта несырьевых неэнергетических товаров. Хочу отметить направления, в отношении которых применение инструментов РЭС оказалось особенно эффективным. Это сформирована сеть представителей Башкортостана за рубежом: в Белоруссии, Турции, Казахстане, Узбекистане и Китае. Скоро сюда добавятся Иран и ОАЭ. В прошлом году мы организовали 8 бизнес-миссий в иностранные государства (ОАЭ, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Белоруссия, Армения, Турция). Действуют программа „Экспортный форсаж“, проект „Скорая экспортная помощь“. Разработка и реализация региональной программы развития экспорта. В этом году на ее финансирование предусмотрено 170 млн рублей», — проинформировал премьер-министр правительства РБ.