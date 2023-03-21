Башкирский завод будет выпускать спортивное и реабилитационное оборудование

Белорецкий «Уральский завод спортивного инвентаря» готовится запустить в первой половине 2023 года производство точного литья стали и чугуна, в которое вложено 110 млн рублей инвестиций. УЗСИ планирует выпускать спортивное и реабилитационное оборудование для лечебной физкультуры и для людей с инвалидностью, сообщили в минпроме РБ.

Свое литейное производство позволит удовлетворить растущий на фоне западных санкций спрос на отечественное спортивное оборудование, отмечают в ведомстве.

Инвестор получит поддержку в рамках новой республиканской программы для производителей технических средств реабилитации, по которой субсидируется до 50% затрат на приобретение оборудования. На реализацию этой меры в республиканском бюджете зарезервировано 20 млн рублей.

«С уходом зарубежных компаний мы отчетливо видим спрос. В 2022 году даже вынуждены были построить новые производственные площадки, цех на 750 кв. метров запустили в Серменево. В прошлом году освоили производство стеклопластиковых панелей для хоккейных коробок, в которых тоже большая потребность. Открытое в 2021 году производство детского игрового оборудования загружено заказами. Стране сегодня нужны скейтпарки, хоккейные коробки, профессиональные тренажеры. Планируем предложить продукцию, соответствующую приказам минспорта РФ», - рассказал гендиректор компании Азат Вильданов.