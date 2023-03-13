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Сегодня, 08:13

Дайджест новостей в сфере экономики Башкирии за 6-12 марта

На минувшей неделе стало известно, что:

— правительство РФ обещало финансово поддержать региональный проект «Доступный интернет». Если намерение осуществится, льготный интернет получат еще больше башкирских поселков;

— Башкирии на переход автотранспорта на газ выделено 89 млн руб. из федерального бюджета;

— среднемесячная номинальная зарплата в республике в 2022 году достигла, по предварительным данным, 48 349  рублей;

— инвестпроекты в сфере химии получат такую же поддержку, как приоритетные отрасли промышленности — из федерального бюджета на эти цели будет направлено 2,5 млрд руб. на 2023–2024 годы;

— под Уфой началось строительство технопарка «Зубово» стоимостью 1,4 млрд руб. Республика поможет инвестору с созданием инженерной инфраструктуры. Пул потенциальных резидентов технопарка уже сформирован;

— Глава Башкирии поставил республиканской промышленности «отлично». Это произошло на коллегии минпромэнерго республики в Туймазах. Присутствовавший на ней замминистра минпромторговли РФ Альберт Каримов отметил активную работу региона по привлечению федеральных мер поддержки индустриального сектора;

— объём государственной поддержки аграриев в 2023 году составит 5,2 млрд руб. В этому году значительно (на 37%) увеличивается доля республиканского бюджета — почти 2,8 млрд руб.;

— в январе–феврале в Башкирии на 3% снизилось число регистраций договоров ипотеки и на 17% — договоров участия  в долевом строительстве. Такая же картина наблюдается по всей стране — во всем, что касается займов и долгосрочных финансовых проектов, люди проявляют «сберегательное поведение»;

— властям республики удалось получить поддержку федпроекта «Чистый воздух» для нормализации ситуации с промышленными выбросами в Стерлитамаке и Салавате — местные жители постоянно жалуются на химический запах.

— в непростой экономической ситуации люди начинают меньше тратить, и в прошлом году объем средств жителей Башкирии на банковских счетах вырос на 12,8% до 550,8 млрд рублей.

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