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Сегодня, 10:29

Вице-премьер РФ ознакомился с башкирским проектом «Доступный интернет»

В ходе своего визита в Башкирию вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко заслушал доклад министра цифрового развития государственного управления РБ Геннадия Разумикина о реализации регионального проекта «Доступный интернет». 

Он сообщил, что благодаря поддержке бюджета 53% домохозяйств в местах реализации проекта провели «кабельный» интернет в свои дома бесплатно, тогда как стоимость подключения частного дома стоит от 12 до 50 тыс. рублей.

В 2021-2022 годах подключены 24,2 тыс. домов в 50 районах. Общий бюджет программы составил 500 млн руб. из средств республиканского бюджета и инвестора «Башинформсвязь» (по 50%).   

В регионе готовы продолжать программу «интернетизации» сельских районов — на очереди 166 поселков с 37 тыс. домохозяйств, но в силу макроэкономической ситуации может возникнуть проблема с финансированием.

Геннадий Разумикин рассказал, что для удержания интереса инвесторов власти прорабатывают механизм предоставления инвестиционного налогового вычета операторам сотовой связи, для чего нужно будет внести поправки в законодательство.  

Дмитрий Чернышенко сообщил, что поручит минцифры России проработать возможность софинансирования регпроекта из средств национальной программы «Цифровая экономика РФ». «Также важно отметить, что такие проекты должны реализовываться с использованием оптического волокна отечественного производства и российского телекоммуникационного оборудования», — добавил вице-премьер правительства РФ.

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