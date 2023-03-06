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Сегодня, 09:55

Началось строительство технопарка «Зубово» в Уфимском районе

соцсети Радия Хабирова
Фото:соцсети Радия Хабирова

Глава Башкирии Радий Хабиров в соцсетях рассказал о том, как республика наращивает инвестиционный и промышленный потенциал, создавая достойные условия для предпринимателей.

Хорошим примером здесь стало строительство технопарка «Зубово», который начали строить сегодня  в Уфимском районе и уже забили первые сваи в основание корпуса площадью 10,5 тыс. кв. м. Таких зданий на площадке технопарка будет два. Кроме того, запланирован административно-бытовой корпус на 2,9 тыс. кв. м.

«Это один из приоритетных проектов, который прошел через наш Инвестчас. Его стоимость 1,4 млрд, мы со своей стороны поможем с инженерной инфраструктурой - дорогой, теплом, водой, электричеством. Уже сформировали пул потенциальных резидентов технопарка. В их числе – «Уфимский компрессорный завод» и НТЦ «Геомеханика». На первом этапе в технопарке запланированы 160 рабочих мест, есть хорошая перспектива роста. Новая площадка находится близко от Уфы, в удобном месте», - написал Радий Хабиров.

Глава Башкирии напомнил, что в разных районах республики зарегистрировано 12 индустриальных парков и 18 технопарков. На этих площадках создано 30,1 тыс. рабочих мест, зарегистрировано 168 резидентов. Общий объем их инвестиций составляет более 45 млрд рублей.

«Приглашаем промышленные предприятия для реализации своих инвестпроектов», - отметил Радий Хабиров.
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