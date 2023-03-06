Правительство будет субсидировать инвестпроекты по производству химической продукции

Механизм государственной поддержки, направленный на развитие приоритетных отраслей промышленности, теперь будет распространяться на инвестиционные проекты по производству химической продукции, кредиты на реализацию которых получены в 2020–2024 годах. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Речь идёт о предоставлении субсидий российским организациям, реализующим новые комплексные проекты по производству мало- и среднетоннажной химической продукции. Из федерального бюджета в ближайшие два года на эти цели будет направлено 2,5 млрд рублей.

За счёт господдержки компании смогут компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 2020–2024 годах на создание новых предприятий по производству химической продукции или расширение производственных мощностей. При этом общая стоимость инвестпроекта должна составлять не менее 150 млн рублей, а субсидируемая часть кредита может доходить до 8 млрд рублей.

Ранее «Башинформ» сообщал о продлении федеральных субсидий для предприятий легкой промышленности на 2023 год.