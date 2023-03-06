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Сегодня, 14:18

Правительство будет субсидировать инвестпроекты по производству химической продукции

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Механизм государственной поддержки, направленный на развитие приоритетных отраслей промышленности, теперь будет распространяться на инвестиционные проекты по производству химической продукции, кредиты на реализацию которых получены в 2020–2024 годах. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Речь идёт о предоставлении субсидий российским организациям, реализующим новые комплексные проекты по производству мало- и среднетоннажной химической продукции. Из федерального бюджета в ближайшие два года на эти цели будет направлено 2,5 млрд рублей.

За счёт господдержки компании смогут компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 2020–2024 годах на создание новых предприятий по производству химической продукции или расширение производственных мощностей. При этом общая стоимость инвестпроекта должна составлять не менее 150 млн рублей, а субсидируемая часть кредита может доходить до 8 млрд рублей.

Ранее «Башинформ» сообщал о продлении федеральных субсидий для предприятий легкой промышленности на 2023 год. 

Автор:Роман Якимчук
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