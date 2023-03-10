В Башкирии продолжается снижение регистраций ипотек и договоров долевого участия

В январе 2023 года Росреестр по РБ зарегистрировал 6 461 ипотечный договор, в феврале – 7 864. В январе-феврале 2022-го было зарегистрировано ипотек на 3% больше — 6 690 и 8 094 соответственно.

Что касается отдельно новостроек с участием дольщиков: в январе зарегистрировано 862 договора долевого участия, в феврале — 888, совокупно это на 17% меньше, чем в январе-феврале прошлого года (1009 и 1003 соответственно).

Как сообщал Башинформ, в 2022 году было зарегистрировано 96,8 тыс. договоров с ипотечным жильем — на 16% меньше, чем в 2021-м.

Регистраций договоров участия в долевом строительстве было совершено 11,9 тыс. — на 34% меньше, чем годом ранее.

Снижение по ипотекам и ДДУ наблюдается по всей стране, и вместе с тем растут средний срок выплаты ипотеки — в прошлом году он впервые превысил 24 года, и средний размер ипотечного займа — в связи с ростом цен на недвижимость (3,9 млн руб. в декабре 2022 года против 3,65 млн руб. в ноябре 2021-го). По данным Нацбанка РБ, объем ипотечных кредитов в республике в прошлом году вырос на 19% до 389 млрд руб..